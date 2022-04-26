不斷更新／兒童疫苗即將開打！　各縣市怎麼做一次看

▲6-11歲兒童將開放施打莫德納疫苗。（示意圖／達志影像／美聯社）
記者黃資真／綜合報導
日前中央流行疫情指揮中心宣布，將開放6-11歲兒童施打莫德納疫苗，每次施打半劑，兩劑間隔12週，比照過去BNT校園接種模式，讓學童家長有7天考慮，接種開始日則由各縣市決定。
對於擬定學童施打疫苗方案，《ETtoday新聞雲》整理各縣市最新措施及資訊如下：
台北市
尚未公布
新北市
尚未公布
基隆市
尚未公布
桃園市
目前已經請學校統計學童接種意願，也在同意書上說明疫苗接種的注意事項，預訂5月初開始接種。
新竹市
新竹縣
苗栗縣
台中市
將於26日下午防疫記者會說明。
彰化縣
校園 6-11歲兒童接種莫德納疫苗，今（26）日開始進行意願調查，統計接種人數，屆時提報中央後，就可按照預計接種人數來撥放疫苗，預訂在5月將由醫療團隊進入校園接種，加強孩童的保護力。
▲彰化縣學童施打疫苗措施。（圖／記者唐詠絮翻攝）
南投縣
南投縣衛生局表示，因為兒童疫苗尚未到貨，將等到貨後利用封緘2周的時間再做家長意願調查、確定開打時間點。
雲林縣
依循中央的指引進行相關作業，目前教育處將先行通知學校造冊，並蒐集家長同意書，後續再安排施打。
嘉義市
嘉義縣
台南市
市長黃偉哲指出，台南市配合中央，自5/1起，對12歲以下、6歲以上兒童接種疫苗，也就是唸小學年齡層的兒童接種疫苗，市府會派員進入校園為學童施打疫苗，需要家長簽署同意書才會幫學童施打。
高雄市
市長陳其邁表示，高雄市已經跟學校開始做準備，包括疫苗、施打站的設計等等，已在演練中。待中央的施打同意書或者是醫院調查書、以及相關風險說明等各項疫苗資訊下來之後，將會立刻開打。
屏東縣
宜蘭縣
依照中央規定與流程辦理。
花蓮縣
將於26日下午防疫記者會說明。
台東縣
提供接種須知及意願表給家長，給家長至少7天思考期，並評估是否帶孩子施打疫苗。家長可選擇讓孩子在校施打疫苗，或去合約醫療院所接種。預計5月上路，但確切時程還得視中央給的疫苗劑量而定。
澎湖縣
金門縣
連江縣
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