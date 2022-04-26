不斷更新／兒童疫苗即將開打！　各縣市怎麼做一次看

▲6-11歲兒童將開放施打莫德納疫苗。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者黃資真／綜合報導

日前中央流行疫情指揮中心宣布，將開放6-11歲兒童施打莫德納疫苗，每次施打半劑，兩劑間隔12週，比照過去BNT校園接種模式，讓學童家長有7天考慮，接種開始日則由各縣市決定。

對於擬定學童施打疫苗方案，《ETtoday新聞雲》整理各縣市最新措施及資訊如下：

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台北市



尚未公布

新北市



尚未公布

基隆市

尚未公布

桃園市

目前已經請學校統計學童接種意願，也在同意書上說明疫苗接種的注意事項，預訂5月初開始接種。



新竹市

新竹縣

苗栗縣

台中市



將於26日下午防疫記者會說明。

彰化縣

校園 6-11歲兒童接種莫德納疫苗，今（26）日開始進行意願調查，統計接種人數，屆時提報中央後，就可按照預計接種人數來撥放疫苗，預訂在5月將由醫療團隊進入校園接種，加強孩童的保護力。



▲彰化縣學童施打疫苗措施。（圖／記者唐詠絮翻攝）

南投縣

南投縣衛生局表示，因為兒童疫苗尚未到貨，將等到貨後利用封緘2周的時間再做家長意願調查、確定開打時間點。

雲林縣

依循中央的指引進行相關作業，目前教育處將先行通知學校造冊，並蒐集家長同意書，後續再安排施打。



嘉義市



嘉義縣

台南市

市長黃偉哲指出，台南市配合中央，自5/1起，對12歲以下、6歲以上兒童接種疫苗，也就是唸小學年齡層的兒童接種疫苗，市府會派員進入校園為學童施打疫苗，需要家長簽署同意書才會幫學童施打。



高雄市

市長陳其邁表示，高雄市已經跟學校開始做準備，包括疫苗、施打站的設計等等，已在演練中。待中央的施打同意書或者是醫院調查書、以及相關風險說明等各項疫苗資訊下來之後，將會立刻開打。



屏東縣

宜蘭縣

依照中央規定與流程辦理。



花蓮縣

將於26日下午防疫記者會說明。

台東縣

提供接種須知及意願表給家長，給家長至少7天思考期，並評估是否帶孩子施打疫苗。家長可選擇讓孩子在校施打疫苗，或去合約醫療院所接種。預計5月上路，但確切時程還得視中央給的疫苗劑量而定。

澎湖縣



金門縣

連江縣