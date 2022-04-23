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本土+4126例全台都有！　18縣市公布「60張確診足跡」一次看

▲▼崇永文理補習班清消。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲全台各地清消工作不敢馬虎。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者黃品臻／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（23）日公布國內新增4126本土病例，另增78例境外移入。本土4126例分布22縣市，當中以新北市1,563例最多，接著是台北市945例、桃園市527例、基隆市219例、台中市171例。《ETtoday新聞雲》整理出今日資訊，一次掌握各縣市疫調足跡。

今日本土個案個案分佈為新北市（1,563例），臺北市（945例），桃園市（527例），基隆市（219例），臺中市（171例），花蓮縣（138例），高雄市（98例），宜蘭縣（90例），新竹縣（57例），雲林縣（53例），新竹市及臺南市（各51例），彰化縣（34例），臺東縣（29例），苗栗縣（28例），南投縣（26例），屏東縣（24例），嘉義市（10例），嘉義縣（7例），金門縣及連江縣（各2例），澎湖縣（1例）。相關疫情調查持續進行中，各縣市也陸續公布足跡，目前有公布的如下：

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●基隆市

▲0423確診者足跡圖。（圖／基隆市政府提供）

▲0423確診者足跡圖。（圖／基隆市政府提供）

▲0423確診者足跡圖。（圖／基隆市政府提供）

▲0423確診者足跡圖。（圖／基隆市政府提供）

▲0423確診者足跡圖。（圖／基隆市政府提供）

▲0423確診者足跡圖。（圖／基隆市政府提供）

▲0423確診者足跡圖。（圖／基隆市政府提供）

●新北市

新北市政府已表明，目前社區感染呈多點傳播，確診數達千人後便不再公布足跡。雖然不再公布足跡，但已啟動輕症居家照護計畫，強調所有防疫工作持續進行。

●台北市

台北市長柯文哲宣布，台北市不再公布足跡，且不再發送細胞簡訊採檢，強調台北市防疫戰術要改變，只求傳染擴張速度不要太快，並且已經放棄清零，所以將疫調規模縮小。

●桃園市

▲▼0423桃園足跡。（圖／桃園市政府提供）

▲▼0423桃園足跡。（圖／桃園市政府提供）

●新竹縣

▲0423新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）

▲0423新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）

▲0423新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）

▲0423新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）

▲0423新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）

▲0423新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）

▲0423新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）

▲0423新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）

▲0423新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）

●新竹市

▲▼0423新竹市足跡。（圖／翻攝自Facebook／林智堅）

▲點圖可放大。

●苗栗縣

▲０４２３苗栗縣疫情。（圖／苗栗縣政府提供）

▲０４２３苗栗縣疫情。（圖／苗栗縣政府提供）

▲０４２３苗栗縣疫情。（圖／苗栗縣政府提供）

▲０４２３苗栗縣疫情。（圖／苗栗縣政府提供）

●台中市

▲0423台中市本土新增確診個案171例。（圖／台中政府提供）

●彰化縣

▲▼彰化今天新增34例，足跡包括鹿港海味珍、芬園休閒農場、彰化京軒素食店等。（圖／彰化縣政府提供）

●南投縣

▲南投市確診11歲女學童（案 49575）近日曾赴補習班和美語班上課。（圖／南投縣政府提供）

●雲林縣

▲雲林縣衛生局長曾春美說明，4/25 至 4/30 起，雲林縣除例外情形，禁止探病。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

●嘉義縣

▲▼0423嘉義縣足跡。（圖／翻攝自Facebook／翁章梁 Weng Chang-Liang）

●嘉義市

今日無公共足跡史。

●台南市

▲台南市長黃偉哲公布新增51名COVID-19本土病例，詳盡疫調足跡部分，會公布在衛生局的網站。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布新增51名COVID-19本土病例，詳盡疫調足跡部分，會公布在衛生局的網站。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布新增51名COVID-19本土病例，詳盡疫調足跡部分，會公布在衛生局的網站。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布新增51名COVID-19本土病例，詳盡疫調足跡部分，會公布在衛生局的網站。（圖／記者林悅翻攝，下同）

●高雄市

▲高雄市23日公布確診者足跡 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市23日公布確診者足跡 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市23日公布確診者足跡 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市23日公布確診者足跡 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市23日公布確診者足跡 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市23日公布確診者足跡 。（圖／高雄市政府提供）

●屏東縣

▲屏東市勝利路國民運動中心清消 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東市勝利路國民運動中心清消 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東市勝利路國民運動中心清消 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

●宜蘭縣

▲▼0423宜蘭足跡。（圖／宜蘭縣政府提供）

▲▼0423宜蘭足跡。（圖／宜蘭縣政府提供）▲▼0423宜蘭足跡。（圖／宜蘭縣政府提供）▲▼0423宜蘭足跡。（圖／宜蘭縣政府提供）

●花蓮縣

▲▼0423花蓮。（圖／花蓮縣政府）

▲▼0423花蓮。（圖／花蓮縣政府）

▲▼0423花蓮。（圖／花蓮縣政府）

▲▼0423花蓮。（圖／花蓮縣政府）

▲▼0423花蓮。（圖／花蓮縣政府）

▲▼0423花蓮。（圖／花蓮縣政府）

▲▼0423花蓮。（圖／花蓮縣政府）

▲▼0423花蓮。（圖／花蓮縣政府）

▲▼0423花蓮。（圖／花蓮縣政府）

●台東縣

▲▼0423台東。（圖／翻攝饒慶鈴臉書）

▲▼0423台東。（圖／翻攝饒慶鈴臉書）

●澎湖縣

今日無公共足跡史。

●金門縣

▲▼0423金門縣足跡。（圖／翻攝自Facebook／躍動金門-楊鎮浯）

▲▼0423金門縣足跡。（圖／翻攝自Facebook／躍動金門-楊鎮浯）

●連江縣

▲▼0423連江縣足跡。（圖／翻攝自Facebook／連江縣衛生福利局）

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