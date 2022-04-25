連2日破五千！本土+5108例　12縣市公布「49張確診足跡」一次看

▲本土疫情持續延燒。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃品臻／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（25）日公布國內新增5108例本土病例，另增113例境外移入。本土例分布22縣市，當中以新北市1,861例最多，接著是台北市1,050例、桃園市696例、基隆市339例、宜蘭縣317例。《ETtoday新聞雲》整理出今日資訊，一次掌握各縣市疫調足跡。

今日本土個案個案分佈為新北市（1,861例），臺北市（1,050例），桃園市（696例），基隆市（339例），宜蘭縣（317例），臺中市（201例），花蓮縣（148例），高雄市（126例），新竹縣（65例），臺南市（63例），彰化縣（53例），新竹市（43例），屏東縣（33例），苗栗縣（29例），臺東縣（25例），南投縣（18例），雲林縣（17例），嘉義縣（11例），嘉義市（9例），連江縣（2例），金門縣及澎湖縣（各1例）。相關疫情調查持續進行中，各縣市也陸續公布足跡，目前有公布的如下：

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●基隆市

●新北市

新北市政府已表明，目前社區感染呈多點傳播，確診數達千人後便不再公布足跡。雖然不再公布足跡，但已啟動輕症居家照護計畫，強調所有防疫工作持續進行。

●台北市

台北市長柯文哲宣布，台北市不再公布足跡，且不再發送細胞簡訊採檢，強調台北市防疫戰術要改變，只求傳染擴張速度不要太快，並且已經放棄清零，所以將疫調規模縮小。

●桃園市

桃園市宣布，由於近日疫情升溫，確診人數快速增加，搭配中央防疫策略改採取以重點疫調、精準匡列為原則，今（25）日起除非有特殊足跡狀況，才會另行公布。

●新竹縣

新竹縣政府今（25）日公布，因疫情升溫確診人數激增，足跡已到處都是，公布已不再具有意義，跟進中央疫情指揮中心會議決議，今起停止公布確診足跡。

●新竹市

新竹市長林智堅今（25）日宣布，即日起不再公布確診者足跡，除非有特殊足跡狀況，才會另行公布。

●苗栗縣

●台中市

●彰化縣

●南投縣

●雲林縣

雲林縣政府宣布，今（25）日起不再公布公共確診者足跡。

●嘉義縣

●嘉義市

嘉義市政府宣布，跟進中央政策，不再公布確診者足跡。

●台南市

●高雄市

●屏東縣

●宜蘭縣

●花蓮縣

花蓮縣政府宣布，跟進中央政策，不再公布確診者足跡。

●台東縣

●澎湖縣

●金門縣

●連江縣

今日無公布公共足跡史。