全跟進中央不公布！22縣市剩高雄「5張足跡」　台南仍可線上查

▲本土疫情走向共存。（圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

中央流行疫情指揮中心今（26）日公布國內新增6295本土病例，另增44例境外移入。其中，本土6295例分布22縣市，當中以新北市2076例最多，接著是台北市1302例、桃園市1159例、基隆市409例。日前各縣市首長與專家皆同意簡化疫調，將居家隔離改為3+4大方向，即日起確診者足跡也不再公布，《ETtoday新聞雲》整理出各縣市態度，目前僅剩高雄市繼續發布足跡圖。

今日本土個案個案分佈為新北市（2076例）、台北市（1,302例）、桃園市（1,159例）、基隆市（409例）、台中市（263例）、花蓮縣（212例）、高雄市（182例）、宜蘭縣（126例）、新竹縣（99例）、台南市（90例）、彰化縣（85例）、屏東縣（71例）、新竹市（63例）、台東縣（38例）、苗栗縣（30例）、嘉義縣（28例）、雲林縣（27例）、南投縣（17例）、金門縣（9例）、嘉義市（5例）、澎湖縣（3例）及連江縣（1例）。相關疫情調查持續進行中，各縣市也陸續表明是否公布足跡。

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●基隆市

基隆市衛生局日前公告，跟進中央防疫新措施，原則上不再公布確診者足跡。

●新北市

新北市政府日前表示，目前社區感染呈多點傳播，確診數達千人後便不再公布足跡。雖然不再公布足跡，但已啟動輕症居家照護計畫，強調所有防疫工作持續進行。

●台北市

台北市長柯文哲日前宣布，台北市不再公布足跡，且不再發送細胞簡訊採檢，強調台北市防疫戰術要改變，只求傳染擴張速度不要太快，並且已經放棄清零，所以將疫調規模縮小。

●桃園市

桃園市長鄭文燦表示，接下來會採取重點疫調、精準匡列來對應目前的疫情發展，無公告不公布確診者足跡，但也無公布活動史。

●新竹縣

新竹縣長楊文科日前公告，跟進中央防疫新措施，原則上不再公布確診者足跡。

●新竹市

新竹市長林智堅日前公告，跟進中央防疫新措施，原則上不再公布確診者足跡（除非特例）。

●苗栗縣

苗栗縣長徐耀昌日前公告，跟進中央防疫新措施，原則上不再公布確診者足跡。

●台中市

台中市衛生局表示，將來會用更宏觀的熱點概念，來說明大多數診者去過哪些地方。

●彰化縣

彰化縣長王惠美日前公告，跟進中央防疫新措施，原則上不再公布確診者足跡。

●南投縣

南投縣長林明溱日前公告，跟進中央防疫新措施，原則上不再公布確診者足跡。

●雲林縣

雲林縣政府日前公告，跟進中央防疫新措施，原則上不再公布確診者足跡。

●嘉義縣

嘉義縣長翁章梁日前公告，跟進中央防疫新措施，原則上不再公布確診者足跡。

●嘉義市

嘉義市長黃敏惠日前公告，跟進中央防疫新措施，原則上不再公布確診者足跡。

●台南市

台南市長黃偉哲表示，足跡尚在疫調中，重點疫調仍會公布在台南市COVID19-儀表板。

●高雄市

●屏東縣

屏東縣長潘孟安日前公告，跟進中央防疫新措施，原則上不再公布確診者足跡。

●宜蘭縣

宜蘭縣長林姿妙日前公告，跟進中央防疫新措施，原則上不再公布確診者足跡。

●花蓮縣

花蓮縣長徐榛蔚日前公告，跟進中央防疫新措施，原則上不再公布確診者足跡。

●台東縣

台東縣衛生局日前公告，跟進中央防疫新措施，原則上不再公布確診者足跡。

●澎湖縣

澎湖縣政府衛生局日前公告，跟進中央防疫新措施，原則上不再公布確診者足跡。

●金門縣

金門縣衛生局日前公告，跟進中央防疫新措施，原則上不再公布確診者足跡。

●連江縣

連江縣衛生福利局日前公告，跟進中央防疫新措施，原則上不再公布確診者足跡。