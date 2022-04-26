環保蟑螂租地堆千噸工業廢棄物　清運費上億！地主求助南投縣府

▲埔里慈恩社區一處廠房遭承租者不法棄置大量工業廢棄物（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

全國工業廢棄物不法棄置的情事層出不窮，南投縣內也屢見不鮮：埔里鎮慈恩社區一處廠房遭環保蟑螂承租後，用以違法堆置爐渣、集塵灰等上千噸工業廢棄物，地主無力負擔最高1億元清運費、向縣政府陳情，縣長林明溱已指示縣府環保局、縣警局成立專案小組，追查這批廢棄物源頭並要求委託者出面處理。

林明溱於25日主持縣務會議，環保局長李易書於會中提到，有民眾陳情其位於埔里鎮慈恩社區九成街上的土地和廠房，出租後遭不肖業者於2018年間濫倒及棄置大量廢棄物，內容包括爐渣與集塵灰等，亦於2019年遭環保局查獲並移送法辦，經評估若清理完成需5千萬至1億元經費，原本欲強制執行查扣該業者財產、促其負起全責，怎料該業者已事先脫產，導致清運工作停擺至今。

因這批廢棄物已堆置原地3年多，衍生當地環境汙染疑慮，地主也無力自行負擔龐大清運費用，因此向縣府求助；林明溱聞訊後，隨即指示環保局與警察局成立專案小組，表示對於違法棄置廢棄物的行為不可饒恕。

林明溱指出，南投縣觀光與交通便利、聯外交流道多達9個，加上幅員較廣、高山佔比面積大，不法人士常藉此將許多工業廢棄物載往偏鄉或高山無人居住處傾倒或棄置；不過針對民眾陳情、以縣府財政也無力負擔，也不應代替棄置廢棄物的不法人士處理後續，因此請縣警局偵訊行為人並追查源頭，由源頭處理棄置廢棄物的後續清運或載回，並請環保局針對縣內廢棄物傾倒加強查緝。