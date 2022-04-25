金門晚間「再新增7例」！單日確診數創紀錄　26日起實施居隔3+4

▲金門縣府晚間說明最新疫情。（圖／金門縣府提供，下同）

記者閔文昱、林名揚／金門報導

金門今25日下午新增3名確診者，包含90多歲女性、50多歲女性以及50多歲男性；金門縣政府晚間再召開記者會，表示另外新增4名烈嶼守備大隊砲兵連的官兵確診，以及2名學生和同住父親確診，晚間共新增7例確診，加上白天3例，金門25日共新增10例確診、匡列60人，創下單日確診人數最多的紀錄，目前相關採檢和疫調正持續進行當中。

針對4名官兵部分，陸軍金門防衛指揮部25日表示，烈嶼守備大隊砲兵連有4名官兵與確診的中尉接觸，4名官兵日前快篩陽性，自主管理期間由衛生局進行二採複驗，衛生局今上午至營區實施PCR採檢，下午採檢結果出爐，PCR呈陽性反應，經PCT複驗，於下午5點確認陽性。目前4名官兵於湖井頭營區隔離。

另外，2名學生及父親為同住家人，其中，50多歲父親（K22）曾接種3劑疫苗，4月2日到4月4日曾赴台，25日上午自覺疲倦，體溫為37度，自行快篩成陽性後，到部立金門醫院PCR採檢確診，CT值為36，2名子女（K23、K24）CT值則分別為16.4、14.4。目前縣府已匡列2人同班同學，就讀學校也採預防性停課、線上教學等，並進行清消作業。

縣府表示，金門疫情的確診者已累積到28例，處置作為則是跟進中央流行疫情指揮中心今（25）日公布的縮短居隔「3+4」，也就是26日開始，居家隔離者在家中是以一人一室為原則，不得外出，3天後可開始快篩，第4天起自主快篩陰性可出門，也可搭大眾交通運輸工具，外出全程配戴口罩，禁止到餐廳用餐、聚餐、聚會，前往人潮擁擠場所或與不特定對象接觸。

縣府指出，金門東西半島也將各設置快篩站，而迎城隍文化觀光季活動，官方活動均停止辦理或延後舉辦；宗教活動部分，縣府尊重廟方的決定。中央政策未來將採重點疫調方式，確診者發病日或採檢陽性日(無症狀者)前2天起所接觸密切接觸者，確診者自主回報系統預計於下(5)月初起動。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完