彰化+53增12足跡！健身工廠員林廠出現3次　鹿港龍山寺入列

▲彰化4月25日新增53人確診。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

國內疫情爆炸，昨日累積單日確診破5000人，今天彰化縣政府宣布新增53例本土案例，其中外縣市感染個案有20人(其中跨縣市跨社交圈餐飲活動10人)、縣內20人，有13人包括職場、學校等場所，陸續出現確診個案，正在調查中，同時公布相關確診者足跡。

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▲彰化確診人數。（圖／彰化縣政府提供）

彰化縣衛生局公布自4/17日-4/22日的確診者足跡，包含鹿港龍山寺、彰化金澤三井家、和美鎮豬腳紳士、彰化市鵝肉海鮮、溪湖鎮建泰五金行、溪湖亞太電信、鹿港7-11鹿秀門市、員林老香雞湯燒員林中正店、彰北國民運動中心游泳池等，健身工廠員林廠出現3次。

彰化縣校園停課情形，目前彰化縣高中國中小，暫停實體課程10天，共28班(2所高中3班、3所國中3班、14所國小22班)、另外預防性停課1天共4班，(1所高中、1所國中、2所國小2班)、有6所幼兒園6班、13家補習班暫停實體課程10天，下周開始實施6-11歲疫苗施打，自今日起開始做調查。

另外依據中央指引，配合修正現行「修正居家隔離及居家檢疫對象應遵守及注意事項」公布居家隔離(3+4天)，前3天居家隔離期間，須待在家中以1人1室為原則，不得外出、完成接觸者匡列後安排快篩或PCR採檢，有症狀及期滿當日快篩、3天居隔滿快篩陰性後，進行4天自主防疫，(1.每天進行快篩，快篩陰性者可外出工作及採買生活必需品、2.外出全程戴口罩、3.禁止餐廳內用餐、聚餐及聚會，前往人潮擁擠及與不特定對象接觸)，違者依法裁處。

▲▼彰化4月25日確診人數。（圖／彰化縣政府提供）