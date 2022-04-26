快來加菜！速食店「20元爽嗑4.4盎司火烤牛排」只有7天

▲漢堡王連7天爽吃20元牛肉排。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

快來加菜！繼加碼的漢堡、雞塊等買1送1後，人氣速食品牌「漢堡王」又祭出最新超殺優惠了，4月27日起至5月3日限時7天爽吃「20元牛排」，期間只要購買指定系列漢堡，再加20元就能多吃一層4.4盎司火烤牛肉排。另，拿坡里近日也推出下殺73折的「1公斤腿排桶」，通通要把握機會搶吃一波。

▲連7天買指定系列漢堡就可用20元多加一層4.4盎司牛肉排。

漢堡王「佛系加菜」來了，4月27日起至5月3日只要用20元就能多吃1塊牛肉排，期間只要在門市購買華堡系列（華堡、雙層華堡、重磅牛 堡、美式花生牛肉堡），再加20元就多吃一層4.4盎司牛肉排，1顆漢堡限加購一次，就是要讓肉肉控吃到爽，提醒台積店、美光店、兒童樂園店不適用此優惠。

▲拿坡里推「1公斤腿排桶」下殺73折吃。

另，拿坡里近日也打造超大份量「1公斤腿排桶」限定組合，腿排裹上義式炸雞粉後現點現炸，大口咬下的微辣口感超級過癮，即日起於全門市正式開賣，且至5月30日前整整1公斤炸雞還下殺73折，只要269元就能爽吃，肉肉控也不能放過。

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