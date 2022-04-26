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台北捷運「偽出國」打卡點曝光！邱佩琳個展示範藝術行銷新活路

捷運打卡點+悠遊卡+口罩  邱佩琳個展成藝術整合行銷新典範 。(採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷)

▲▼捷運,打卡點,互動,藝術行銷,邱佩琳,國泰世華藝術中心,整合行銷,數位,城市美學。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森新媒體ETtoday執董邱佩琳即將舉辦《悅己・時空對話》個展，為4年的習畫生涯，揮灑出亮眼的成績單。（圖／記者湯興漢攝）

記者萬玟伶／台北報導

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在台灣，一年總有幾場藝術大展，扛著百年歷史或國外大師的招牌引起熱烈討論，然而默默無聞的台灣藝術家該如何走入大眾生活？即將首辦個展的邱佩琳，憑藉東森集團王令麟總裁打造出獨步市場的優勢，要創造藝術運用新媒體整合的全新行銷模式！

榮獲「臺美獎」肯定仍謙稱素人　
行銷經驗讓她思考「藝術走近大眾」的另一種可能
大眾認識的邱佩琳，是已故政治家邱創煥的大女兒，縱橫媒體和企業行銷圈多年的女強人，亦是現任東森新媒體ETtoday執董。然而，她更是去年離世的油畫藝術家章德民的弟子，2021年以風景畫《秋意》奪得臺灣美術獎肯定，卻仍謙稱自己不過是「愛畫畫」。然而在她目前的習畫老師，同時也是中華民國油畫學會理事長楊永福先生的眼中，這個學生是「努力將自己的情愫揉捻進畫面裡」，同時「尋求將古典的精美拉入今日美學」，將不易被詮釋的「古意新韻」描繪得細膩傳神。

▲▼邱佩琳舉行個人畫展「悅己·時空對話」。（圖／和泰LEXUS雜誌提供）

▲邱佩琳作畫時「尋求將古典的精美拉入今日美學」，將古意賦予現代韻味。（圖／和泰LEXUS雜誌提供）

邱佩琳畫中難掩的深厚文化底蘊，加之她多年投身偏鄉公益的熱忱，在規劃展演場地時，獲得同樣致力於弱勢孩童助學，長期支持本土優秀藝術家的國泰世華銀行基金會讚賞，以公益價提供「國泰世華藝術中心」優質展演場地，企盼以藝術和愛心，點亮整個藝文圈和備受疫情影響的社會！但邱佩琳站在創作者的角度，仍謙遜道，「我其實慚愧，像我這樣的素人辦展，好友都來捧場買畫，無形中就擠壓到專業畫家的空間。」

多年來在東森集團的經驗，讓邱佩琳無時無刻皆站在創新的行銷角度思考，「要是飯店做空間營造或品牌做視覺傳達，能找多一些台灣藝術家合作，一起突破同溫層，甚至讓國際看到，該有多好！」她眼神發亮，「台灣不乏優秀的藝術家，但往往因為不懂得包裝行銷自己而被埋沒，這是我此次籌備個展很深的感觸。要怎麼結合獨創、令人印象深刻的行銷模式，一舉拉高台灣畫家的能見度，也是我們參與藝術的責任！」

邱佩琳帶得意畫作走到線下
「捷運打卡點＋限定悠遊卡」一秒圈粉
過去，專業畫家的畫展訊息，多半僅透過藝術雜誌分享出去，性子一向急的邱佩琳想「不如我來做個創新開頭吧」，她想到以往遊歷歐美，當地總以公共藝術造景呈現獨特的「城市美學」，再想起集團擁有的線下交通媒體資源，因此將自己的畫作從展覽帶到通勤現場，在每日平均有200萬人次的北捷設立「藝文打卡點」，讓擁有穿透感景深的暖黃森林以及巧笑倩兮的唐代仕女，成為累了一天的上班族，路過乍看就能讓眼睛心靈放鬆的療癒風景！年輕人更能在這片美景前拍照打卡，滿足無法出國的度假慾，再進一步發現「喔，這原來是一個畫展」。

▲▼捷運,打卡點,互動,藝術行銷,邱佩琳,國泰世華藝術中心,整合行銷,數位,城市美學。（圖／資料照）

▲▼捷運,打卡點,互動,藝術行銷,邱佩琳,國泰世華藝術中心,整合行銷,數位,城市美學。（圖／資料照）

▲▼邱佩琳將展覽畫作搬到捷運現場，吸引年輕人襯著畫中優美的風景拍照打卡，在通勤的路上享受「偽出國體驗」，更藉此多認識了一位藝術家！

▲▼捷運,打卡點,互動,藝術行銷,邱佩琳,國泰世華藝術中心,整合行銷,數位,城市美學。（圖／資料照）

▲▼捷運,打卡點,互動,藝術行銷,邱佩琳,國泰世華藝術中心,整合行銷,數位,城市美學。（圖／資料照）

打卡點企劃贏得友人熱烈迴響，不過邱佩琳露出慧黠神情直說自己只是運氣好，其實要歸功於老闆東森集團王令麟總裁每天的開會訓練。「總裁總是耳提面命，要我們以集團多媒體的高度，幫客戶甚至自己做好『整合行銷』，我們可說都在他的磨練下新增好幾個斜槓技能。能從不同角度看待同一件事，就懂得以多種方法，創造出更大的聲量與效益！」在數位3.0新世代，網路技能已是基本功，如何整合線上到線下資源，打破網路與實體的邊界，才是真正新世代「數位人」必須省思與時刻提醒自己的思維，如此才不被世代的洪流沖走，成為名符其實的「過氣名人」。ETtoday整合線上到線下360度全方位資源，從新聞媒體到線下如北捷、分眾等家外媒體，是否就是未來擺脫社群演算法、接收多元聲音的關鍵？邱佩琳以個展做為藝術整合行銷時代的先鋒，成效與否，答案昭然若揭！

藉由「交通場域廣告」丶「創意話題打卡點」丶「精彩藝術美學」三者結合，傳達訊息之餘，也實現集團一心盼能激起旅客五感共鳴丶實現美學造景的目標。「捷運和所有家外場域，將成為藝術家的最大人脈！」看著北捷在集團接手後在設計創意上的營造，邱佩琳既感動又驕傲，「鮮明的城市美學，其實跟街道和大眾運輸上的廣告息息相關，如果能與人文藝術做更細膩的結合，對於提高國民接觸藝文的積極態度，會有很大幫助！」

▲▼捷運,打卡點,互動,藝術行銷,邱佩琳,國泰世華藝術中心,整合行銷,數位,城市美學。（圖／資料照）

▲色彩鮮豔、情感豐沛的畫作，躍上廣告燈箱後一樣搶眼，吸引捷運旅客們停下腳步端詳細賞。

她也笑說，此次不希望友人破費送花籃，因此特別挑了兩幅私心偏愛的胖妞妞畫作，做成實用性與獨特性十足的限量悠遊卡，讓好友認購做公益，更依據四季設計4款口罩，做為貼心且落實生活美感的贈品。

▲▼ 捷運,打卡點,互動,藝術行銷,邱佩琳,國泰世華藝術中心,整合行銷,數位,城市美學。（圖／資料照）

▲邱佩琳比下面眸靈動的「胖妞妞」躍上悠遊卡，獨特限量造型提供認購做公益。

「我們不能鼓勵年輕人創作，卻沒有給他們市場維生。今天我走的模式不僅供他們參考，企業也能提供贊助，讓藝術以更多元開闊的方式參與市民生活，創造自然的美學循環。」曾羞赧於不解理論的她，言談中卻屢屢可見她不將藝術侷限於傳統高堂，而更講求「與觀眾互動」的生活體現。

不僅拋磚引玉，成為首位在捷運站創建「美學打卡點」的畫家，總裁王令麟更力邀邱佩琳，將此次個展移師台中「東森麗格薈」續展，無非也是希望能將藝術之美，藉由集團之力帶往各地，讓所有會員都有機會在頂級SPA服務與人物風景的意境中，讓身心靈同時提升、變得更美。未來或許亦能成為集團獨有的藝術行銷模式，引進更多新銳畫家丶創作者進駐交通場域或頂級美容會所，共同打造「城市生活美學」！

▲▼邱佩琳舉行個人畫展「悅己·時空對話」。（圖／和泰LEXUS雜誌提供）

▲▼未來，邱佩琳的展出畫作，也有機會進駐台中「東森麗格薈」與會員們共沐藝術之美。

▲▼邱佩琳舉行個人畫展「悅己·時空對話」。（圖／和泰LEXUS雜誌提供）

持續習畫做公益
盼在一筆一畫間與逝去的慈父對話
近年她賣出的畫全數做為公益，此次也不例外。不過她搖搖手解釋，「我純粹因自己非專業，加上想把父親的精神延續下去，讓我感覺他還在身邊，沒有離開我……」談起父親，前一秒神采奕奕高談著藝術行銷的女強人，語調柔軟了下來，「我所有的執著、見識與毅力，都是我父親留給我的身教。」

雖談作畫與公益的熱忱，但邱佩琳將一切獻予父親，言語中也湧出對慈父的深深思念。此次個展所得將全數捐給原聲教育協會和邱創煥文創基金會，用於幫助清寒學生就學。「這就是創作者的責任吧！」邱佩琳翩然一笑，「也是我謝謝父親最好的方式。」

邱佩琳個展——「悅己・時空對話」
展期：2022年5/7（六）～5/28（六）
地點：國泰世華藝術中心——台北市信義區信義路五段108號B1

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