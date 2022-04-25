快訊／民進黨立委黃世杰助理快篩陽　司法法制委員會議事恐停擺

▲民進黨立委黃世杰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委黃世杰25日晚間表示，他的隨行同仁今天發燒，經過自行快篩為陽性，目前已至醫院進行PCR篩檢，而自己的身體並無不適，即日起在家進行自主健康管理，暫停所有行程。另外，由於黃世杰為本週立法院司法及法制委員會輪值召委，27、28日原排定的議程恐怕面臨全面停擺。

黃世杰稍早透過臉書表示，他的隨行同仁今天發燒，經過自行快篩為陽性，目前已至醫院進行PCR篩檢。為了保險起見，在PCR結果出爐之前，自己與團隊將啟動自主應變措施。

黃世杰說明，自己立即經過快篩為陰性，也將前往醫院做PCR篩檢，目前身體並無不適，即日起他將在家進行自主健康管理，暫停所有行程，等待PCR結果出爐，將依循防疫規定辦理。

黃世杰也說，有關他與隨行同仁近2天的足跡，都已經通知相關接觸人員，提醒大家留意身體狀況，該名隨行同仁近日並未前往服務處，因此四區服務處仍會持續服務鄉親。

黃世杰強調，疫情傳播迅速，感謝醫療人員、防疫人員守護國人的健康，自己與團隊皆已完整施打疫苗，請鄉親無須擔憂，祝福大家平安。

根據本週立法院司法及法制委員會議程，目前已排定4月25日、27日併案審查《犯罪被害人保護法》修正草案，為兩天一次會，4月28日則將召開「新進公教人員個人專戶制退撫制度」公聽會。