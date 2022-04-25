染疫狂冒7症狀！女大生就醫被吼「1句 」傻眼：我做錯了什麼

▲女大生確診至醫院採檢，卻遭醫生大吼，令她相當無奈。（示意圖，非本文提及醫院、當事人／記者沈繼昌翻攝）



實習記者廖翊慈／綜合報導



一名女大生因出現發燒、頭痛、胸悶喘不過氣等症狀，在家自篩結果為陽性，於是搭乘防疫計程車前往醫院做PCR採檢、求診，等待的過程讓她崩潰認為「離死亡最近的一次」，沒想到輪到她看診時，一名醫生突然對她吼著「你是輕症！回家吃藥！」令她傻眼到不行。

一名女大生今（25）日在Dcard上以「確診之後到底該怎麼做？」為題發文，表示23日起床時很不舒服，第一次快篩結果為陰性，為求謹慎於是就留在家中，隔天凌晨3點多，睡到一半仍覺得很難受，身體出現發燒、頭痛、胸悶喘不過氣、流鼻涕、咳嗽、全身痠痛無力、喉嚨痛沙啞等症狀，所以再次快篩結果為陽性。

由於1922完全打不通，她只好打給衛生局，「衛生局打了兩次，第二次打通後，人員叫我隔天早上再到醫院做PCR，所以一路痛苦沒睡撐到早上7點多，再打電話叫防疫計程車前往醫院。」

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▲女大生確診至醫院求診，卻苦等不到醫生。（圖／取自Dcard）

原PO抵達醫院後，就依照指示進行採檢，因為身體真的很不舒服，她選擇自費採檢，並選擇等待看診，「採檢人員先問我要不要看診，但過程比想像中等得久，聽護理師說是醫師剛好在急救病患」，她只好耐心地等待，並遵循護理師的指引，走完正常採檢流程。當時她感覺到呼吸不過來、頭也劇烈疼痛，「那時真的是離死亡最近的一次，真的很不舒服，明明急診就在面前」。



這時一名男醫師從診間走出來，大聲的告訴她，「妳的血氧濃度很正常，你是輕症，你不需要看診，就是回家吃藥。」讓她相當錯愕，「他幾乎是用吼的跟我說，我不知道我做錯了什麼？」

原PO返家後開始昏睡，在下午3點收到陽性確診通知簡訊，告知她要通報衛生局及1922，但1922仍不斷忙線，她再撥給衛生局，詢問如何領防疫包？是否能申請入住防疫旅館等問題，對方竟不斷鬼打牆詢問「你有病是嗎？」讓原PO相當傻眼及無奈，坦言政府的防疫政策一改再改，令人感到無所適從。

▲網友紛紛留言安慰原PO。（圖／取自Dcard）

貼文一出，許多網友紛紛留言安慰原PO，「辛苦了⋯ 政府整個不知道在幹嘛 導致基層人員忙翻天 民眾也很可憐⋯⋯」、「真的能從文字中感受到你的無奈，拍拍，這段時間辛苦了」、「辛苦妳了，好好保重身體！」、「衛生局的人應該是要問 『你有病史嗎？』」、「陳時中說要懂得自主應變啊」。