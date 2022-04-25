　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

會面現場曝光！美國務卿見澤倫斯基3小時　「俄羅斯正在失敗」

▲▼ 美國國務卿布林肯及國防部長奧斯汀出訪烏克蘭。（圖／路透）

▲美國務卿布林肯及防長奧斯汀成為自俄烏開戰以來，美國訪問烏克蘭的最高層級官員。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

俄烏開戰2個月，美國國務卿布林肯及國防部長奧斯汀出訪烏克蘭，並與烏克蘭總統澤倫斯基會晤，會議進行約3小時。奧斯汀25日表示，美國深信烏克蘭能贏得對俄羅斯的戰爭，布林肯則說俄羅斯的戰爭目標正在失敗，烏克蘭正在取得成功。

▲▼ 美國國務卿布林肯及國防部長奧斯汀出訪烏克蘭。（圖／路透）

綜合CNN、衛報報導，布林肯與奧斯汀此次出訪烏克蘭，成為俄羅斯自開戰以來，美國訪問烏克蘭的最高層級官員，美方加碼提供價值7.13億美元（約新台幣210億元）軍援給烏克蘭及該地區等國家，展現西方對烏克蘭的支持。澤倫斯基25日透過聲明表示，感謝美國對烏克蘭前所未有的援助，感謝總統拜登明確力挺烏克蘭的立場，也謝謝美國公民及國會跨黨派的支持。

布林肯稍早在波蘭境內接近烏克蘭的隱密地點受訪時提到，他與奧斯汀在烏克蘭首都基輔，與澤倫斯基等高階政府團隊進行約3小時會談。

▲▼ 美國國務卿布林肯及國防部長奧斯汀出訪烏克蘭。（圖／路透）

布林肯說，一行人從波蘭搭火車前往基輔，到了基輔就直接前往總統府，期間並沒有太多機會與烏克蘭人民交談，街道可見人民走動，部分地區有看似所謂的正常生活，但這與烏克蘭其他地區相比形成鮮明對比，俄軍在烏克蘭南部及東部的暴行天天上演，「我們不知道這場仗接下來會如何發展，但主權獨立的烏克蘭會遠比普丁存在更久……俄羅斯（戰爭目標）正在失敗，烏克蘭正在成功」。

奧斯汀25日也指出，這次會面富有成效，美國相信烏克蘭終將贏得這場對俄羅斯的戰爭，「獲勝的第一步是相信自己能贏，我們相信我們能贏，如果他們有對的裝備與支持，他們也能贏」。

▲▼ 美國國務卿布林肯及國防部長奧斯汀出訪烏克蘭。（圖／路透）

俄開戰以來最高層級！美證實布林肯訪基輔　加碼軍援210億

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►國民品牌「三花」打6折！內衣褲、襪子該掃貨了

ET快訊
悍將大規模異動！　蔣智賢、陽耀勳、王勝偉等5人下二軍
確診了怎麼辦？　醫分享輕症居家「自救5招」
「陳時中迫於地方首長不敢鬆綁」　他曝解封時間點：由不得你！
疫情記者會二度延後「16時30分→18時」　網驚：出大事？
阿公要小三孫女不可婚前性行為！　帶廁所親自示範
快訊／新北今+1861例　居家照護破6千人
快訊／田馥甄演唱會延期！　4場最新時間出爐
快訊／居隔縮短「3+4」上路時間公布？　陳時中18：00說明
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

一戰恐怖武器再現！　法醫：布查平民體內有「金屬飛鏢」殘留

4月女嬰確診1小時過世　母崩潰：白天嗨玩毫無異狀

目睹女兒被惡犬咬死！　殘暴媽「手持步槍」射殺無辜流浪狗洩恨

南韓SK首款國產疫苗3期臨床成功　將向防疫當局申請核准

哈利王子成妻奴？川普大膽預言：和梅根婚姻會走向糟糕結局

會面現場曝光！美國務卿見澤倫斯基3小時　「俄羅斯正在失敗」

男靠禿頂藏百萬走私黃金「假髮整片掀起」影片糗爆　直腸內還塞2包

玩抖音丟小命！夫妻「高壓電燒木」模仿夯片　結果觸電慘死

報復老公外遇！26歲辣師狂傳鹹濕簡訊　「教室壞壞」引誘14歲男

菲律賓開打第4劑疫苗　加強免疫不全者保護力

醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

Jessi一開場「我那個來」劉在錫無語XD 《第六感》火辣18禁讓教授也慌張

6歲兒「以為被討厭」跪求：拜託一起生活　《我們離婚了2》Eli心碎…前妻哽咽道歉

女童醬油倒餐桌惡搞餐廳3次　還開倉庫門！店家：多好奇？

美人魚水下優雅慢游　嘴吐愛心泡泡甜互動

陸野猴當街「擄走3歲娃」　撲倒拖行...路人飛奔營救

巨肌型男廚師快手刀工　狂切米粒、超薄小黃瓜

一戰恐怖武器再現！　法醫：布查平民體內有「金屬飛鏢」殘留

4月女嬰確診1小時過世　母崩潰：白天嗨玩毫無異狀

目睹女兒被惡犬咬死！　殘暴媽「手持步槍」射殺無辜流浪狗洩恨

南韓SK首款國產疫苗3期臨床成功　將向防疫當局申請核准

哈利王子成妻奴？川普大膽預言：和梅根婚姻會走向糟糕結局

會面現場曝光！美國務卿見澤倫斯基3小時　「俄羅斯正在失敗」

男靠禿頂藏百萬走私黃金「假髮整片掀起」影片糗爆　直腸內還塞2包

玩抖音丟小命！夫妻「高壓電燒木」模仿夯片　結果觸電慘死

報復老公外遇！26歲辣師狂傳鹹濕簡訊　「教室壞壞」引誘14歲男

菲律賓開打第4劑疫苗　加強免疫不全者保護力

台股有望跌深反彈？分析師點出觀察指標

監院批華視連日發布不實新聞　監委指造成社會不安要查

往來霧台三地門注意！台24線部分路段未開車頭燈將挨罰

房東限「月底前搬走」李安么子急找房！　李淳當無殼族：不想靠爸

快訊／不公布足跡+1！桃園採重點疫調：避足跡已非防疫策略

謝英士／不及格的地球日獻禮　別讓淨零願景淪為空話

大燈一照！他驚見長髮正妹露「白底黑絲襪」...怨：差點回不了

嘉義市+9！跟進不公布確診者足跡　明起住宿型長照禁探視　

富邦大規模異動　蔣智賢、陽耀勳、王勝偉等5人下二軍

雲林+14！高中以下游泳課全面暫緩　褒忠鄉小學、幼園停課1週

男失聯多年躺基隆拖吊場車內　通知姊取車...驚見弟成「木乃伊」

國際熱門新聞

女友妹是演員超眼熟　他聽成名作尬爆

6歲男孩「隨手拿知名飲料喝」昏迷6天腦死

俄軍嫌醜　17歲女被迫看媽和妹被性侵虐殺

即／日119歲嬤逝世　全世界最長壽人瑞

手機掉烏克蘭　俄兵被盜帳號存款全沒了

他生前怨買花浪費錢　葬禮堆「千包泡麵」了新願

這幾國「推共存」然後呢？英每天2萬醫護隔離

男怨買花浪費錢　「千包泡麵」堆滿葬禮靈堂

他娶3胞胎姊妹　極樂班表4人一起嗨

德國軍援烏戰車被擋！　瑞士拒送彈藥進戰區

法大選出口民調：馬克宏成功連任

烏克蘭要求秘密武器　南韓慌了：被美暗算？

身體出狀況？普丁不停咬唇畫面曝光

金融時報：普丁放棄對烏和談　目標轉為掠奪土地

更多熱門

相關新聞

烏克蘭要求秘密武器　南韓慌了：被美暗算？

烏克蘭要求秘密武器　南韓慌了：被美暗算？

烏克蘭遭俄軍全面入侵已達2個月，烏克蘭總統澤倫斯基本月11日在向南韓國會發表示訊演說時，曾公開表示希望南韓能提供「阻擋俄軍進犯」的殺傷型武器；而烏克蘭國防部長8日更在通話中表示，希望南韓提供150至200多項軍用物資，不過這讓南韓軍方面有難色，因為其中還包含了南韓尚未對外公開的新武器，懷疑美方向烏克蘭洩露南韓軍事機密。

直-20F艦上起降055進化最強狀態

直-20F艦上起降055進化最強狀態

美證實布林肯訪基輔　加碼軍援210億

美證實布林肯訪基輔　加碼軍援210億

阿嬤灌4歲女童半瓶威士忌　暴斃慘死

阿嬤灌4歲女童半瓶威士忌　暴斃慘死

2021全球軍事支出創新高

2021全球軍事支出創新高

關鍵字：

烏俄軍武國際軍武北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

染Omicron和感冒「咳嗽不一樣」！醫1句話曝關鍵差異

金曲歌王爆「無套出軌20歲嫩妹」　愛妻血淚痛訴：當時我還懷孕

傳新增確診再破5000　疫情記者會延後召開

醫示警：台灣才剛開始！「這3樣東西」準備好

連10天破千！醫籲別去這些場所　2地方戴好口罩

北市19歲憲兵遭開4槍擊斃　西裝歹徒搶走步槍

8點上班尖峰「基隆路1現象」他驚呆！雙北人超有感

老公確診了！她完美落實「指揮官這句話」　網淚讚爆

快訊／Leo王外籍妻疑發聲「要戴保險套」！

快訊／指揮中心記者會延至16:30以後

快訊／3＋4簡報曝光！自主防疫期間禁內用　可正常上班、買生活用品

網爆勾惡幫主身份是「網路歌手」！真面目激似敖犬

網紅媽2小孩停課「秒訂飯店玩」！PO度假照被轟

即／高雄+123！恐怖麻將館又來了

上海封城夫煮水餃偷吃光　大肚妻心死

更多

最夯影音

更多
醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處

醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處
連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

Jessi一開場「我那個來」劉在錫無語XD 《第六感》火辣18禁讓教授也慌張

Jessi一開場「我那個來」劉在錫無語XD 《第六感》火辣18禁讓教授也慌張

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面