快篩陽性怎麼辦？新北列居隔4QA　侯友宜親上火線解答

記者杜冠霖／新北報導

中央流行疫情指揮中心今（24日）公布新增5092本土病例，新北市今新增1731人採檢陽性，居家照護5070人，居家隔離列管數30,303人，新北市府也特別整理居隔中的市民最常打電話詢問的4個問題，包含：快篩陽性怎麼辦、不能搭大眾運輸工具怎麼去採檢、等待PCR結果出來時要注意什麼、接到醫院通知、查詢健保快易通是PCR陽性時，要注意什麼。

侯友宜表示，29個區域的衛生所、關懷中心每天會接到上萬通電話，新北市府也列出詢問最多的4個問題，若市民朋友看到直播，可以快速的來解決。問題包含：

快篩結果是陽性，我該怎麼辦？

一、請速至鄰近的社區探檢站或篩檢醫院做進一步檢查。

二、請戴好口罩、勿搭乘大眾運輸工具。

使用過之檢器材用塑膠袋密封包好，請攜帶至社區探檢站或篩檢醫院，交予院所人員。

不能搭大眾運輸，我要怎麼去採檢？

一、可自行前往(步行/自駕)或請同住家人在做好防疫下協助載送，並建議一起做進一步探檢。

二、偏遠地區民眾，無同住家人協助載送，可撥打所在地衛生所電話,請求協派送防疫計程車。

等待PCR結果出來前，我要注意什麼？

必須外出時，請全程正確佩戴口罩，避免出入無法保持社交距離或容易近距離觸不特定人之場所，禁止聚餐、聚會或其他類似活動。

禁止至醫院陪病，非急迫的醫療或檢查應延後，倘有急迫性醫療需求，應主動與地方衛生所聯繋，或撥打1922，依指示就醫。

當我接到醫院通知或查詢健保快易通是PCR陽性時，我要注意什麼？

先不要驚慌,目前流行的病毒株特性，全國輕症無症狀比例為99%以上，請先離自己一人一室，戴口罩、保持窗戶通風，如有外請無接觸拿取，靜候衛生單位聯繋。(約1至2天得知是否確診，因篩檢醫院會上傳中央系統做最後判讀後，才會通知衛生單位)