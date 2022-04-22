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2022世界血友病日　點亮「紅色」新莊城堡齊聲為血友加油

▲▼世界血友病日,台灣血栓暨止血學會,中華民國血友病協會,台灣中外製藥公司,新北國王球隊,公益。（圖／台灣中外製藥公司提供）

▲今年4月17日「世界血友病日」，血友病友們在新莊體育館觀賞並享受了一場公益熱血籃球賽。

【企劃特輯】

台灣血栓暨止血學會、中華民國血友病協會、台灣中外製藥公司及新北國王球隊偕同公益合作，於今年4月17日「世界血友病日」，邀請千位血友病友們球迷，進場享受籃球賽的熱「血」氛圍！並點亮象徵血友病的紅色燈光，照亮整個新莊體育館。當現場齊聲為血友病友們加油時，瞬間讓愛與關懷成為這一天最棒的精神與氛圍，期盼透過各界的呼籲，提升大眾對血友病的關注及正向認知，給予更多鼓勵及支持。

中華民國血友病協會理事長周瑞欽表示，非常感謝台灣血栓暨止血學會、台灣中外製藥與新北國王隊對血友病友們的支持，讓大眾都能在4月17日時認識這個疾病，由於過往的治療讓血友病友們的生活及夢想受限，血友病友們盼望未來能有更方便以及長效的藥物納入健保給付，使他們減低出血風險，以提升治療品質，能如常人般正常生活，進而勇於行動、實踐夢想。

「今日看到血友病友們熱情投入在球賽上，我們格外感動，對我們來說，每一個笑容都相當珍貴。」台灣中外製藥董事長陳榮華說明，今年已是第二年，台灣中外製藥透過熱血的運動賽事一同響應世界血友病日，未來，台灣中外製藥也將持續創造、創新醫療產品和服務，接受挑戰，提供更符合治療需求的藥物給病友。

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