守護學童健康安全　黃偉哲宣布25日起國小校園暫停對外開放

▲為降低變種病毒在校園傳播風險，台南市長黃偉哲宣布自4月25日起，台南市國小校園暫停對外開放。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因國內新冠疫情近期快速升溫，為降低變種病毒在校園傳播風險，台南市長黃偉哲23日宣布，自4月25日起，台南市所屬各級學校校園場地開放及借用規範調整，國小校園暫停對外開放；國高中校園則維持部分時段戶外場地開放與借用，開放時段依各校公告為準。

台南市長黃偉哲表示，由於目前疫情相對嚴重，未來可能有很多學校要面臨停課，甚至全校停課，因為小學生未接種疫苗，所以目前校園開放的政策會做一些調整，國小校園自4月25日起暫停對外開放，而國高中目前為止還是持續維持部分時段及户外區域開放。

有關台南市所屬各級學校校園場地借用規範調整如下，在國小校園暫停開放方面，為降低社區傳染風險，減輕防疫負擔，南市所屬國小校園全面暫停對外開放。而國高中維持戶外場地開放與借用，為兼顧防疫與社區民眾運動需求台南市所屬國高中戶外場地仍依各校公告時段與場地，開放使用及借用。

教育局長鄭新輝指出，因國小6到11歲之學童尚未施打疫苗，為保護學童健康，降低防疫負擔，因此國小校園於4月25日起暫停對外開放，惟已被申請借用之場地，會請學校妥善溝通並衡量輕重，決定處理方式；學校已收取之場地費部分，於取消借用後，無息退還借用所收之費用。教育局所屬國、高中校園雖維持戶外運動場地開放，但仍請進入校園之民眾，務必佩戴口罩、落實實聯制、下載「臺灣社交距離」APP，也提醒務必做好個人自主健康管理，生病不外出，保護自己，也守護師生健康，未來所屬學校園場地開放情形，也會隨疫情發展滾動修正。