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中央急召地方首長開會！柯文哲問「戰略是什麼？」　陳時中沒結論

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情爆發，本土確診個案不斷創新高。23日上午中央緊急召集雙北、桃園及基隆等縣市首長召開會議，討論防疫措施與策略。柯文哲在會中表示，今天很多討論還是要回到根本問題，「中央戰略是什麼？」因為一定要決定戰略，才能制定戰術。對此，陳時中並未直接做出結論，而是要把今日各縣市意見帶回參考。

柯文哲市長在會議中發言表示，今天諸多討論都必須要回到一個根本問題，就是針對爆發的疫情「中央戰略是什麼」？因為一定要決定戰略，才能制定戰術，才能執行戰鬥。

柯文哲也具體詢問，「台灣整體醫療體系量能有多少？」、「社會可容許多少居家隔離？學生停課？」先回答這些問題，才能決定後續防疫作為，包含疫調匡列、隔離日程、校園防疫規範等等。

柯文哲表示，針對這種會影響國家安全的重大事件，恐怕不是衛福部自己能獨立決定，必需要提高到國安會層級討論。

柯文哲強調，要先決定戰略，衛福部和地方政府才能制訂戰術，然後才是戰鬥，讓各機關執行。以台灣公務員的水準，只要命令明確，執行就不會有問題。

柯文哲說，今日許多縣市反映確診人數暴增，人力不足難以再做疫調，陳時中並未直接做出結論，而是要把今日各縣市意見帶回參考，柯文哲則發言表示，只要中央戰略清楚，準確告知地方，北市一定使命必達。

▲▼台北市長柯文哲22日出席北市防疫記者會。（圖／翻攝自YouTube／柯文哲）

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