喬單不成嗆警很閒　前市政顧問喊冤：對警員有疑慮不能說嗎？

▲前市政顧問謝俊州朋友表妹違規被開單，謝認為市交通號誌認知不同導致。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市松山分局交通分隊女警，在3月中旬執行勤務時，於八德路4段、東寧路口，發現1名女駕駛涉嫌違規迴轉，立刻將人攔下開單，1名男子突然靠近車子對女警表示「外地來的，不熟悉規定」，但女警依法開單，男子表明身分自己是「市政顧問」，還在市長室上班，怒嗆女警「你們警察很閒嗎？」而該名嗆警男子，是曾任民眾黨後援會會長，也是前市府顧問謝俊州。

《東森新媒體ETToday》致電向謝俊州求證，謝指出當時在朋友的地方，朋友的2個表妹從林口要送東西來，但因未依照號誌燈迴轉開單，其中1個表妹先告知朋友，謝俊州聽聞後就出去向女警表示，「這個地方沒有禁止左轉的標誌」，也說人家是從外地來的，這是交通彼此上的認知問題，女警表明是警察依規定開單，自己才脫口而出「我還市政顧問」咧。

謝還表示，當時女警一直不斷靠近自己，謝還要求女警「不要靠近我，不要摸我」，謝無奈喊冤，這個地方沒有禁止左轉的號誌，對方在綠燈的狀況下迴轉，當下2名女子其中1人跑進店裡向親戚投訴，最後親戚才向正好在場的謝俊州說「你市政顧問，要不要去看一下」，所以才會出去一看，認為無傷大雅，並沒有違規，直覺是雙方認知問題。

謝俊州表示，女警事後向他解釋，未依左轉燈左轉就是違規，自己才會回答，「她不是住這裡的，怎麼會知道可否左轉」，謝認為標示不清，應該掛上「請依號誌通行」那就沒話說，當天已經是在晚上10時許，只是簡單出去關心一下，女警就很兇地靠過來，也告知朋友的表妹，如果不妥當，可以不要在罰單上簽名，也可以透過管道去申訴。

謝俊州更不滿地說，事後有警察同仁告知「你欺負女員警」，但謝認為「這是在欺負女員警嗎」，更強調是不是因為認識柯文哲又要被拿來作文章，難道民眾對警察的執勤狀況有所疑慮，都不能講半句話嗎？還說女警不斷的靠近要碰觸自己，謝還反聲制止「你不要靠近我」。

謝俊州說道，當時是在朋友的住家，2個女孩子送東西過來，當時表妹先進來店裡說姊姊在外面被女警開單，且好像發生爭執，所以當時才會透過朋友請託出去看一下，重頭到尾都沒有在車上，自認語氣沒有衝動以及口出穢言，警察發現他沒有違法，所以才會去向媒體爆料。

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