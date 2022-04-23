台中「腳交千金」豪宅曝光！　管理員：晚上鶯鶯燕燕超熱鬧

記者鄧木卿／台中報導

台中市一名41歲多元計程車的李姓司機日前搭載31歲的楊姓女乘客，因為要求楊女不要光著腳，不料竟讓楊女情緒大失控，影片一PO出，立刻引來民眾同情，自稱家裡開醫院的楊女千萬豪宅也曝光，豪宅外觀氣勢磅礡，歐風建築，管理員透露，整棟至少有1百戶是特種行業小姐，晚上很熱鬧，計程車、外送員出入頻繁，小姐醉得走路搖晃，有時還吐在門口，麻煩事很多，晚班管理員流動率很高。

▲▼「腳交千金」逼運將聞腳的誇張行逕，成為網路熱門話題。（圖／翻攝Tesla model3 多元計程車臉書）



李男白天從事烘焙工作，下班後兼差開計程車，19日下午5點40分在漢口路三段和華美街二段，載上1名女奧客，楊女上車後雙腳就踩在椅背上，李男見狀便問，「小姐，那個腳有乾淨嗎？妳腳不能放在地上嗎？」沒想到，楊女情緒大暴走，「我的腳超乾淨的」、「我人不舒服」，接著怒喊，「你現在是在跟我嗆聲逆啊？」

▲▼「腳交千金」的千萬豪宅起底，歐風建築，氣勢宏偉。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

影片曝光後引起網友熱議，紛紛留言聲援，同車隊同事還說，「這不是奧客什麼才是奧客」、「告死她剛好而已」。

警方表示，李男前天傍晚5點多在車隊同事陪同下到派出所，平靜的向員警訴說在車上如何被楊女言語羞辱的過程，被問到是否要報案？何時要做筆錄？李男則說「覺得好煩，讓我再思考2天」。

自稱家裡開醫院的楊女的千萬豪宅被起底，位在環中路旁，交通便利，整棟建築歐風設計，非常氣派，分A、B兩棟，每棟29層、每層9戶，2樓以下是公共設施，3樓以上才是住家，總共423戶，目前或租或自住有400戶。

該棟格局分為2房1廳、3房2廳，價格上千萬，2房1廳月租2萬5千，3房2廳月租3萬，關於楊女，管理員說，有400戶，至少也有上千人進出，他知道新聞上的這人，但沒有看過她，不過，管理員倒是透露這棟大樓有趣現象。

他說，白天很安靜，到了晚上就很熱鬧，他粗估至少有1百戶是酒店小姐承租，不是計程車來來去去，就是各家外送員在大門等待，尤其是半夜，小姐酒醉回家，有的搖搖晃晃走進大門，有人體力不支，倒在大廳沙發上，為避免被誤會藉機吃豆腐，管理員都不敢去扶，還有的更誇張，把大廳吐得到處都是穢物，令人作嘔，保全公司不堪其擾，隔天調閱監視器，上門收取清潔費，而也因為麻煩事太多，晚班管理員流動率很高。

至於李男何時會到案製作筆錄？警方表示會持續連絡，如果李男決定不提告，警方也考慮依違反社會秩序維護法第83條第3項，「以猥褻之言語、舉動或其他方法，調戲他人者」，可處6千元以下罰鍰，傳喚楊女到案說明。

