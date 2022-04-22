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社會 社會焦點 保障人權

網瘋傳「腳交千金」來自靜和醫院　院方喊冤：我們沒有這種千金！

記者游瓊華／台中報導

台中一名40歲李姓多元計程車司機19日載客時與後座的30歲楊姓女乘客發生衝突，楊女不斷將腳直接伸到前座，放到李男的臉旁，要李男聞她的腳。過程中更不斷嗆聲家裡開醫院、認識黑白兩道，痛罵李男。事情延燒多日，有網友開始流傳千金是台中靜和醫院千金，結果大批網友湧入靜和醫院Google評論，留一顆星，狂罵院方「腳交公主的病治得好嗎？」、「朝聖腳腳千金的豪華醫院」。院方聽聞傻眼直言，「我們沒有這樣的千金，非董事長的子女！」

▲▼多元司機遭「腳交千金」羞辱，被警方追問報不報案，司機最後說，讓我再思考2天。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲網瘋傳腳交千金是靜和醫院「衰遭狂洗一顆星」。（圖／資料照片）

▲網瘋傳腳交千金是靜和醫院「衰遭狂洗一顆星」　院方傻眼：我們沒有這種千金。（圖／翻攝網路）

▲網瘋傳腳交千金是靜和醫院千金，醫院「衰遭狂洗一顆星」。（圖／翻攝Google評論）

靜和醫院為台中精神專科醫院，院方人員透露，有聽說這件新聞，但不知道網友們誤傳此消息，也沒發現Google評論遭網友狂洗負評，呼籲網友們冷靜，不要再誤傳。

▲網瘋傳腳交千金是靜和醫院「衰遭狂洗一顆星」　院方傻眼：我們沒有這種千金。（圖／翻攝網路）

▲網瘋傳腳交千金是靜和醫院千金，醫院「衰遭狂洗一顆星」。（圖／翻攝Google評論）

網友們在靜和醫院的Google評論中狂留酸言酸語，並留一顆星，「建議多開一個治療腳臭的門診」、「最低都要按一顆心，不然連心都不會按，還真敢說家裡是開醫院的」、「請問有治療公主病嗎」、「腳臭跟頭髒有辦法治嗎」

▲▼多元司機遭「腳交千金」羞辱，被警方追問報不報案，司機最後說，讓我再思考2天。（圖／記者鄧木卿翻攝）

警方表示，當天李男載著楊女前來派出所後，2人都供稱有事，急著要走，李男連筆錄都沒做，加上又不是現行犯，不能強制扣留楊女，當然讓他們離去，不過警方昨天持續和李男連繫，希望早點來製作筆錄，釐清真相，接著才能傳喚楊女到案說明。

李男傍晚5點多在車隊同事陪同下到派出所，李男一臉平靜的向員警訴說在車上如何被楊女言語羞辱的過程，聊了1、20分鐘，過程中，員警一再追問要不要報案？何時要做筆錄？李男大感壓力，最後竟說「覺得好煩，讓我再思考2天」。

至於楊女自稱家裡開醫院、住豪宅等事，警方表示，還沒製作筆錄，不知真實背景如何？不過從網路所留的下車住址「國安二街」，該地點周遭原本是眷村後來改建為國宅，是否真住在豪宅，不得而知。

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