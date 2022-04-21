被「腳交千金」逼聞腳...司機控吃案　警：被害人還沒報案！

記者鄧木卿／台中報導

台中市一名41歲多元計程車的李姓司機19日搭載31歲的楊姓女乘客，李男見楊女光腳踩在椅背上，還將腳伸到前座他的臉旁邊說，「香不香？」李男出聲制止，竟讓楊女情緒大失控，口出不雅言語，李男認為好心規勸不聽，乾脆直接載到派出所，影片一PO出，立刻引來民眾同情。李事後受訪時指控，警方根本未對2人作筆錄就放人，實在太離譜，警方今回應，李至今還沒來報案，如何做筆錄？

▲台中「腳交千金」大暴走，逼司機聞腳：香不香。（圖／翻攝Tesla model3 多元計程車，下同。）

李男白天從事烘焙工作，下班後兼差開計程車，不料19日下午5點40分卻遇上1名女乘客，楊女上車後雙腳就踩在椅背上，李男見狀便問，「小姐，那個腳有乾淨嗎？妳腳不能放在地上嗎？」沒想到，楊女情緒大暴走，「我的腳超乾淨的」、「我人不舒服」，接著怒喊，「你現在是在跟我嗆聲逆啊？」

李男不想理會，沒想到楊女更大聲繼續嗆，「你這樣也太沒禮貌了吧？對一個女生也太沒禮貌了吧？」「我跟你講我家開醫院的啦，你不要以為我今天穿這樣子出門，我就不是沒有背景的人」，接著將腿往前伸到李男臉旁，「你自己看乾不乾淨阿，香不香？黑白兩道我都熟，你今天毀掉一個人的情緒，你知道你造了多少的業障嗎？」

影片曝光後引起網友熱議，紛紛留言，「看到那個腳伸出去，真的是令人措手不及啊，哭笑不得欸」、「看起來像見笑轉生氣，那個腳抬上來碰到身體就感覺很差」、「司機大哥也太有耐心」。

李男事後受訪指控警方當下並沒有對他們2人製作筆錄，簡單問了幾句，就讓他們走了，實在太離譜。

警方說明，當時2名當事人在派出所時都供稱有事，急著要走，連被害人李男也沒有完成報案程序，也沒有說要依哪條法令提告，所以才無法對楊女製作筆錄，加上又不是現行犯，警方也不能強制扣留楊女，警方呼籲李男盡速來製作筆錄，接著才能傳喚楊女到案說明。