遭「腳交千金」逼聞腳！司機現身說話了　警一招備用要對付她

▲▼多元司機遭「腳交千金」羞辱，被警方追問報不報案，司機最後說，讓我再思考2天。（圖／翻攝Tesla model3 多元計程車臉書）

記者鄧木卿／台中報導

台中市一名41歲多元計程車的李姓司機19日搭載31歲的楊姓女乘客，李男見楊女光腳伸到前座在他的臉旁邊說，「香不香？」李男出聲制止，竟讓楊女情緒大失控，口出不雅言語，影片一PO出，立刻引來民眾同情，警方昨天持續連繫李男前來，傍晚5點多，李男在車隊同事陪同下到派出所，李語氣溫和的抱怨在車上被羞辱的過程，對於警方一再追問要不要報案，他則說「好煩，讓我再思考2天」。

李男白天從事烘焙工作，下班後兼差開計程車，19日下午5點40分在漢口路三段和華美街二段，載上1名女奧客，楊女上車後雙腳就踩在椅背上，李男見狀便問，「小姐，那個腳有乾淨嗎？妳腳不能放在地上嗎？」沒想到，楊女情緒大暴走，「我的腳超乾淨的」、「我人不舒服」，接著怒喊，「你現在是在跟我嗆聲逆啊？」

▲依照多元司機PO所說的下車地址，「腳交千金」可能住在這棟大樓。（圖／翻攝Google Maps）

影片曝光後引起網友熱議，紛紛留言聲援，同車隊同事還說，「這不是奧客什麼才是奧客」、「告死她剛好而已」。

警方表示，當天李男載著楊女前來派出所後，2人都供稱有事，急著要走，李男連筆錄都沒做，加上又不是現行犯，不能強制扣留楊女，當然讓他們離去，不過警方昨天持續和李男連繫，希望早點來製作筆錄，釐清真相，接著才能傳喚楊女到案說明。

李男傍晚5點多在車隊同事陪同下到派出所，李男一臉平靜的向員警訴說在車上如何被楊女言語羞辱的過程，聊了1、20分鐘，過程中，員警一再追問要不要報案？何時要做筆錄？李男大感壓力，最後竟說「覺得好煩，讓我再思考2天」。

至於楊女自稱家裡開醫院、住豪宅等事，警方表示，還沒製作筆錄，不知真實背景如何？不過從網路所留的下車住址「國安二街」，該地點周遭原本是眷村後來改建為國宅，是否真住在豪宅，不得而知。

此外，如果李男最後決定不提告，警方也考慮依違反社會秩序維護法第83條第3項傳喚楊女到案說明。

﹝1﹞有下列各款行為之一者，處新臺幣六千元以下罰鍰：

一、故意窺視他人臥室、浴室、廁所、更衣室，足以妨害其隱私者。

二、於公共場所或公眾得出入之場所，任意裸體或為放蕩之姿勢，而有妨害善良風俗，不聽勸阻者。

三、以猥褻之言語、舉動或其他方法，調戲他人者。