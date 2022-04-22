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「腳交千金」豪奢行程曝！還原崩潰9km　她美髮叫車回豪宅拒付錢

記者柯沛辰／綜合報導

台中李姓計程車司機19日遇到一名恐怖女乘客，對方不僅伸腳往他臉頰戳，還逼他當場聞聞看「香不香？」事後，李姓司機向媒體披露，31歲楊姓女乘客剛做完頭髮，從北區漢口路上車，準備回自己居住的豪宅，但因為當天下雨，他擔心對方腳濕，才會問對方腳有沒有乾淨。不料楊女當場暴走，頻嗆自家開醫院、黑白兩道都很熟，引發熱議。

根據《東森新聞》報導，李姓司機受訪時表示，他開計程車一年多，還是第一次遇到有女乘客直接把腳跨上椅墊，甚至伸腳往他臉狂戳，頻頻逼問「香不香」，嚴重影響行車安全。

李男說，當天台中下雨，他想到楊女穿拖鞋可能腳濕，才會問對方腳乾不乾淨，沒想到女方會情緒失控，瘋狂飆罵「你長得猥褻」、「長這麼可怕」、「很可怕的人類」、「你的嘴乾淨嗎？你的龜頭乾淨嗎？肯定不乾淨！」

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李姓司機回憶，當時楊女多次提到生殖器官，滿口三字經，他都忍下來了，最後是女方拒付車資，他才被迫將車開往派出所，不料女子事後竟打給客服，誣陷他有嗑藥、逃漏稅，讓他感到非常無奈。

李姓司機說，當天女乘客傍晚5點多剛從北區一家美髮店出來，從漢口路上車，要求回到中科附近的豪宅。對此，髮廊人員則回應，楊女當天來洗頭，平時也沒見到什麼過激表現，不太清楚計程車上發生什麼事。

▲▼台中「腳交千金」大暴走，逼司機聞腳：香不香。（圖／翻攝Tesla model3 多元計程車）

▲楊女強逼司機聞腳「香不香！」（圖／翻攝Tesla model3 多元計程車）

據悉，李先生是烏日一家烘焙坊的業務司機，假日才兼差開計程車賺錢養家，不料這次竟會遇上奇葩奧客，讓同業看到影片也很氣憤，紛紛轉發痛罵。還有不少網友依據楊女自曝家裡開醫院、千金身分，封她是「腳交千金」，揚言肉搜起底。

至於李先生抱怨警方未做筆錄一事，台中警方也回應，當天2名當事人在派出所時都供稱有事，急著要走，連被害人李男也沒有說要依哪條提告，未完成報案程序，所以才無法製作筆錄。

台中警方指出，楊女不是現行犯，所以警方當下也不能強制扣留，呼籲受害者李男盡快到所內製作筆錄，接著才能傳喚楊女到案說明。

▼楊女飆罵司機，還打給客服誣陷「司機嗑藥」。（圖／翻攝Tesla model3 多元計程車）

 ▲▼台中「腳交千金」大暴走，逼司機聞腳：香不香。（圖／翻攝Tesla model3 多元計程車）

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