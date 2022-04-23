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台鐵5／1罷工是「逼宮乘客」　專家指：工會只對公司化咆哮很弔詭

▲▼台鐵,台鐵月台,台鐵北返,樹林站,台鐵樹林站,樹林車站。（圖／記者李宜秦攝）

▲鐵道學會質疑，台鐵工會都沒有主動追蹤落實體檢後的安全事項，卻只針對公司化咆哮。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵企業工會不滿台鐵公司化條例草案，發起五一勞動節不上班的抗爭活動，交通部台鐵局宣布當日表定列車全數停駛，並已公布應變接駁計畫。鐵道學會質疑，「為何工會都沒有主動鞭策行政院體檢訂定的追蹤事項，卻只在公司化議題發酵時出來咆哮？逼宮民眾以滿足自身的企圖，真的相當弔詭」。

鐵道學會表示，台鐵工會將糾紛訴諸罷工，無異是將此公共議題，交付全民來審視與裁奪。先前內部溝通與透過媒體、自媒體發表的立場，都將要完全歸零。

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台鐵工會要求政府概括承受台鐵的歷史債務，這等於將由所有民眾繳交的稅金填補，鐵道學會質疑，「工會是否逼著政府慷全民之慨去填補台鐵的財務黑洞呢？為何不能定期依照物價與民眾的承擔能力去求取一個合理的票價基礎？」

針對台鐵公司化的土地持有議題，學會認為目前公營機關的樣態，土地的使用缺乏彈性。未來公司化時，或可考量其他國營事業如：台糖、台鹽、中鋼等機構，持有可彈性發展的土地與資源，再多元發展相關附屬事業。

▲▼0216春節連假初五台鐵北返人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲5/1台鐵表定列車全數停駛。（圖／記者呂佳賢攝）

關於最重要的安全問題，鐵道學會表示，過去在檢視「行政院體檢台鐵」所訂定的144條追蹤事項時，發現多數攸關台鐵員工日常工作安全與服務品質，然而兩工會都沒主動去追蹤與鞭策，如今卻只在「公司化」議題發酵時出來咆哮。

鐵道學會質疑，「台鐵長期虧損造成上下層組織文化散漫，甚至損及民眾與自己員工的生命，僅靠罷工去讓民眾不便，又要以民眾逼宮以滿足自身的企圖，真的相當弔詭，是否能請工運發起者提出一套具說服力的說法，來求取廣大民意的認同？」

鐵道學會以日本國鐵民營化舉例，民眾與民代一開始都還站在同情工會的立場上搖擺，但在工會幾次癱瘓鐵路運送之後，民眾與民代開始感到冷漠與否定，漸漸把風向帶到認同民營化上面。

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