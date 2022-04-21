5／1台鐵「僅45人願上班開火車」！勞動節後再連署端午節不上班

▲台鐵司機響應勞動節不加班抗議。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

立法院交通委員會今日審查台鐵公司化條例草案，全案送交院會討論。台鐵企業工會不滿此結果，會持續發起「五一勞動節不加班」抗議活動，勞動節後會再連署端午不加班。根據台鐵統計至本月15日的結果，勞動節當日出勤機班（司機員等）只有45人。

台鐵企業工會理事長陳世杰表示，交通部沒有找工會協商，草案保留朝野協商也不知何時通過，對員工而言沒有意義，因此五一的行動照常，預計當日將有1.2萬人不出勤。

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根據網友貼在臉書社團「靠北台鐵」的截圖顯示，截至15日統計，5/1連假機班出勤人數僅45人，多達1098人確定不出勤，其中宜蘭、七堵、台北、二水、嘉義、花蓮機務段都是0人確定出勤。當日願意出勤的運指幹部也只有24人。

運務方面，不出勤的值班站長共112人、站員514人、乘務員563人，且因部分員工只是尚未遞假單，人數還可能持續增加。

▲台鐵5/1可能面臨無法發車窘境。（圖／記者張君豪攝）

陳世杰表示，一個企業的變革應該尊重員工，交通部沒有跟工會取得共識就送審公司化條例，違反互信體制，五一過後還會繼續連署端午、中秋、國慶等國定假日「不加班」的抗議活動，隨著不信任的聲浪越來越大，參與的人只會增加不會減少。

陳世杰也表示，考慮到時間問題，暫時不會發起罷工，因為還要進行勞資調解、取得投票權等，可能緩不濟急，後續還須看政府態度、員工想法，才會進行下一步的抗爭。

交通部將於明日公布5/1疏運應變計畫，預計將以公路運輸支援鐵路運輸，會以「類區間車」的方式載送旅客，強調「不會讓民眾無車可搭」。