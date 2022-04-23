索爾降臨？他捕捉小琉球「絕美雷雲」　千人朝聖：九天玄女降肉！

▲原PO在小琉球捕捉到雷雲的震撼瞬間。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者黃品臻／綜合報導

真的太幸運！雷雲本就屬不常見的天氣現象，能夠親眼看到還將其完整地拍下來實屬不易，一名在小琉球的網友就分享昨（22）日拍下的震撼瞬間，吸引千人按讚，掀起熱議。

該名網友在臉書社團「小琉球聯盟」貼出昨晚在小琉球拍下雷雲畫面，照片中可見，遠方的雲層中，橘、紫、白、藍等顏色交雜，一道道雷穿透厚重的雲層打向地面，靠近鏡頭的雨絲也因此呈現出不同顏色，絕美震撼的場面讓原PO笑喊，「剛剛雷神索爾降臨（咦？！）」

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照片一出也在網上掀起熱議，至今已有超過1200人按讚，網友們紛紛留言表示，「這設備、時間、人都好猛」、「拍得也太美」、「好會拍喔！好有意境」、「親眼看到這幕也太幸運了」、「第四集要上了，先來跑個宣傳」、「阿索爾狼勒」。更有人緊跟最近很夯的九天玄女話題，「九天玄女降肉了！」「確定不是九天玄女……降落！？」「是九天玄女醬肉了」。

此外，還有網友瘋狂歪樓，「不知道哪一個渣男渣女又再亂發誓了」、「一定有渣男在亂發誓」、「不要再發毒誓了」、「這肯定是哪個要被雷劈的王X蛋在那附近」。

►照片由「小琉球綠蠵龜潛水住宿／李志宏（小草）教練」授權引用，請勿隨意翻攝，以免侵權。