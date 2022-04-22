「警察是你的眼」視障女搖晃外出購物　東港警主動熱心助一把

▲東港警分局東港派出所所長吳東儒、警員許維軒幫蔡女提物陪同返家。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

蔡姓視障女外出購物，行動緩慢，搖搖晃晃，相當危險，東港警分局東港派出所長吳東儒、警員許維軒巡邏看到，下車關懷，得是她眼睛及地頭不熟，帶她去購物並幫忙提著她購買生用品返家，貼心的舉動，讓目擊目民眾都感動。

東港警分局東港派出所所長吳東儒、警員許維軒兩員，於日前執行巡邏勤務時，行經東港鎮光復路二段見一女子行動不便、走路搖晃，在路上徘迴遊走，所長立即請員警停車並主動上前關懷慰問，發現她視障，原本住在小琉球，日前由家人接到東港鎮居住，平常與家人同住。

由於家人外出自己又想購物就自行外出，因路況不熟所以想用步行的方式至附近百貨賣場購物，所長見其不方便主動協助蔡女步行至商店，並協助其購物還替其提貨品平安返家，民眾看到都很感動，蔡女及家屬對東港警主動熱心服務更是感激不已。



東港警分局呼籲，視障朋友外出應有家屬或是他人陪同以免發生意外，獨自出門時要配戴證明身分文件或聯絡資訊，以提供辨識及聯繫協助。另民眾家中若有失智、瘖啞或身心障礙親友應加強關懷及照護，可在其衣物繡上姓名及聯絡電話，或配戴愛心手環或項鍊名牌，如不慎走失，俾利警察即時協助。同時友善提醒民眾，警政署推出「110視訊報案」手機APP，只要事先設定，民眾可撥打網路視訊報案，同時提供警方定位，民眾如有需求可多加利用。