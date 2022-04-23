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日月光環保基金會慷慨解囊　南投水里等4鄉鎮植樹9.4公頃

▲日月光環保永續基金會與南投林區管理處協力在世界地球日於南投植樹（下同）。（圖／南投林區管理處提供）

▲日月光環保永續基金會與南投林區管理處協力在世界地球日於南投植樹（下同）。（圖／南投林區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

4月22日是一年一度的世界地球日，今年主題是「投資我們的星球（Invest in Our Planet）」，林務局南投林區管理處在日月光環保永續基金會捐款認養下，共同以「植樹減碳」的實際行動投入環保愛地球的行列。

昨天上午在水里鄉的巒大事業區第23林班編號第1614號土砂捍止保安林地，南投林管處與日月光環保永續基金會合辦植樹造林活動，並邀請在地的水里國小師生30人共襄盛舉，一起種下充滿希望的小樹苗。

▲日月光環保永續基金會與南投林區管理處協力在世界地球日於南投植樹。（圖／南投林區管理處提供）

▲日月光環保永續基金會與南投林區管理處協力在世界地球日於南投植樹。（圖／南投林區管理處提供）

南投林管處表示，早期造林工作多由政府單位以公務預算辦理，近幾年環保意識深入人心，愈來愈多民眾、企業認同植樹造林的重要性，紛紛投入參與、捐助，今年度處方接到有關企業認養的詢問電話更特別熱烈，目前已接受4家企業團體的捐款、認養13.76公頃造林，預計栽植光蠟樹、相思樹及香杉等共4萬2107株樹苗，其中日月光環保永續基金會一口氣認養南投縣水里、中寮、竹山、信義等面積共9.4公頃。

南投林管處李政賢處長表示，南投位於台灣心臟地帶，有高山峻嶺，加上地震、颱風影響，易產生崩塌及土石流等災害，感謝日月光集團秉持著環保永續的理念、勇於承擔企業責任，在此播下的希望種子，希望在眾人關注下不斷紮跟、成長茁壯，並號召更多國人、企業一起守護這片土地的美好。

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