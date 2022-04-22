世界地球日首發！北捷「山系車廂」彩繪台灣限定　搶看24種珍稀植物

▲國家地理頻道與北捷推出公益彩繪列車，上車就能一睹台灣24種原生珍稀植物。（圖／翻攝自臉書／國家地理頻道）

記者柯沛辰／綜合報導

每年4月22日世界地球日，全球上百國家都會透過關燈一小時來響應。今年，國家地理頻道特別選擇與台北捷運打造公益彩繪車廂「地球月保育列車」，不僅呈現台灣山林之美，還介紹多達24種台灣原生植物，即日起只要搭乘信義-淡水線捷運，便可以感受到滿滿的森林風情，活動為期一個月，直到5月20日為止。

國家地理頻道攜手「植物獵人」洪信介、植物達人許天銓，與台北捷運一同推出以森林為主題設計的「地球月保育列車」，並請來藝人陳柏霖擔任保育大使，將森林之美融合進車廂設計，盼透過北捷高運量、高曝光特性，廣邀群眾一起來關注森林，了解更多台灣美麗的原生植物。

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車廂中有多達24種台灣原生珍稀植物，例如車廂中可見的「台灣水青岡」，即水青岡屬植物演化上最古老的一群，屬於殼斗科水青岡屬的落葉喬木，在台灣僅有一種，相當珍貴。

▲車廂內隨處可見詳細介紹。（圖／翻攝自臉書／國家地理頻道）

「地球月保育列車」4月22日首發，當日晚間6點15分、8點14分、10點17分從淡水站發車；另一方向，象山站晚間7點12分、9點14分、11點17分發車。只要搭上信義-淡水線線列車，便可體驗台灣獨一無二的森林風情，活動為期一個月，直到5月20日為止。

另外，響應世界地球月，華特迪士尼台灣、香港及東南亞區總經理申大為透過影片宣布，將捐款給辜嚴倬雲植物保種中心，保育等級極危、台灣目前僅小蘭嶼殘存不到10株個體的桃紅蝴蝶蘭，盼為復育盡一份心力。

▼藝人陳柏霖作為保育大使，也出現在車廂彩繪內。（圖／翻攝自臉書／國家地理頻道，下同）

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