響應世界地球日　十一份永續生活聚落從食做起愛地球

▲十一份觀光文化園區舉行世界地球日倡議活動。（圖／十一份觀光文化園區提供）

記者楊淑媛／桃園報導

實踐永續最短的距離是從嘴巴到胃，且人人可行，天天可做。響應422世界地球日，桃園市龍潭區十一份觀光文化園區、結合6個在地團體，今日於園區共同倡議「從食做起」，打造十一份永續生活聚落，提倡食好食、食在地、食永續，從飲食教育、地產地銷、農業永續等層面，攜手為地球、環境與社會保護而努力。

▲出席倡議活動人士(左起都市蚓農企業社共同創辦人林琬曼、李朝安、大石門休閒農業發展協會理事長楊仕鉦、十一份觀光文化園區執行長蔡衣凡、市府研考會組長游騰穎)。（圖／十一份觀光文化園區提供）



此外，十一份觀光文化園區也在明、後天(23、24日)特別推出一席食堂蔬食日活動，推出以在地食材為主的蔬食餐(五辛素)、素食餐(蛋奶素/全素)，歡迎民眾以用餐行為一起減碳愛地球。

十一份觀光文化園區執行長蔡衣凡表示，園區自去年11月營運之後，以「永續自然，幸福生活」為核心，期待成為桃園首座永續發展的體驗園區及地方協力的共好平台，希望十一份不僅是石門活魚料理發源地，更是實踐與體驗永續的生活聚落。

▲十一份觀光文化園區致力成為桃園首座永續發展的體驗園區。（圖／十一份觀光文化園區提供）



而要如何有意識、從生活做到永續發展？園區首先依據聯合國17項永續發展目標自我檢視，透過環境標示讓民眾認識永續目標以及生活中一點一滴實踐方法，並於今日世界地球日與同在十一份聚落的北區水資源局、龍潭區農會、青農聯誼會龍潭區分會、市大石門休閒農業發展協會、都市蚓農企業社等，攜手倡議，共同打造十一份成為永續生活愛地球的生活聚落。

▲結合在地，打造十一份永續生活聚落。（圖／十一份觀光文化園區提供）



今日六個團體倡議從食做起，透過「食好食」、「食在地」、「食永續」，完整體驗從泥土到餐桌、再回歸土地的永續循環。在「食永續」部分，北水局負責維護石門水庫水質安全，籲民眾珍惜水資源；都市蚓農企業社創辦人李朝安指出，達爾文曾說蚯蚓是地球上最有價值的動物，透過蚯蚓消化廚餘，不只能淨化空氣、改善土質，也能促進生態循環，希望能將蚓農水這樣的再生農法推廣至水庫水源區的農民及社區，讓農民少用農藥與肥料添加，保護水源與增加農民收益。

▲園區內透過環境標示讓民眾認識永續目標與實踐方法。（圖／十一份觀光文化園區提供）

在「食在地」部分，大石門休閒農業發展協會理事長楊仕鉦表示，實踐地產地銷的方式就是就是減碳愛地球的具體作為；龍潭區農會、桃園市青農聯誼會龍潭區分會則致力於採用有機自然農法耕種、促進農業永續。在「食好食」部分，蔡衣凡執行長以半年內減重20公斤，打敗高血壓、高血脂、高血糖、高膽固醇等親身成功經驗推廣飲食教育，園區內食堂選用在地、當令、有機自然的食物，並以課程建立與宣導民眾正確的飲食觀念，吃出健康與幸福。

為呈現十一份永續生活聚落串連地區六個團體形成的夥伴關係，園區在牆上以各參與團體特性串連成有想像畫面的文字:「好好吃飯就是幸福、隔壁種菜的好帥、菜蟲比你想像更可愛、蚯蚓是你的好朋友、我在大草坪吹吹風、現在即未來 我們要手牽手」，還連結出各團體與聯合國永續發展17項目標的關係，藉此讓訪客以另類方式體認永續目標。

包括：市府研考會組長游騰穎、觀旅局技士莊恩菱、都市蚓農企業社共同創辦人李朝安、林琬曼、桃園大石門休閒農業發展協會理事長楊仕鉦及十一份觀光文化園區執行長蔡衣凡等均出席活動。