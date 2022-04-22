陳時中喊「可丟鑰匙下樓」！吳怡萱預言一行業要發了：部長叫我丟

記者柯振中／綜合報導

隨著本土疫情發展，台灣防疫模式也開始轉變，有人憂心若在公寓居家隔離，要如何協助藥師開門送藥，指揮官陳時中則說，可以嘗試將鑰匙丟下樓，但情況應屬少見。對此，民眾黨議員參選人吳怡萱也預言，接下來鎖行可能會大排長龍。

▲陳時中22日說明，若碰上極端狀況，可以嘗試將鑰匙丟下樓，引起熱烈討論。（圖／指揮中心）



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隨著疫情發展，居家照護的模式啟動，確診者許多需要外出的活動都要暫時停止，藥品需求改由藥局的藥師配送，但若住在老舊公寓，可能就會面臨無法開門的情況，藥師幫忙送藥會有困難。

對此，陳時中則說，可以透過電話聯繫，因此聯絡的方面沒有問題，但若老舊公寓的大門需要鑰匙才能打開，又沒有管理員、對講機，這種狀況屬於極端個案，可以通報地方政府，請人協助解決。

▲吳怡萱認為，接下來鎖行可能會大排長龍。（資料照／記者湯興漢攝）



陳時中表示，若有立刻需要的狀況，或許也能將鑰匙丟下樓，或用綁線的方式吊下樓，請送貨員、藥師消毒後開門上樓，再將鑰匙歸還，但這種狀況應屬少見。

對此，民眾黨議員參選人吳怡萱也說，接下來可能有許多人的鑰匙卡在遮雨棚、水溝、樹上，或是別人家的陽台，鑰匙店可能會大排長龍，原因不是別的，「因為阿中部長叫我把鑰匙丟下來！」

網友們看完吳怡萱的貼文，也在下方留言抱怨，「我家陽台正下方就是馬路，這樣丟下去八成出車禍」、「還要先保佑不要砸到人，不然等著吃官司」、「部長會說，你繩子準備的不夠長，這樣不對」、「對吼！我怎麼沒想到，謝謝部長XD。」

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