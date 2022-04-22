住老公寓取藥！陳時中說「把鑰匙丟下樓」　網炸鍋：1商品要熱賣了

網搜小組／劉維榛報導

今（22）日本土確診衝到3766例，網友心驚驚之餘，也討論到老舊公寓居家照顧如何下樓取藥？而指揮官陳時中一句「把鑰匙丟下樓」的回應引發熱議。對此，藥師林士峰直呼，「其實緊急狀況，搞不好鑰匙丟下樓，真的是唯一選項。」底下有網友還爆笑預言，1商品準備要熱賣了。

▲陳時中認為，若緊急狀況，可把鑰匙丟下樓。（圖／ETtoday直播）



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面對居隔者住在老舊公寓，沒有管理員、也沒有對講機可開門，必須是本人下樓拿鑰匙開門，若想領藥到底該怎麼辦？陳時中指出，有電話可聯繫，因此連絡上是沒有問題的，但要使用門鎖才能開大門的情形，偏向個案，若真有類似極端情況可通報，請地方政府協助解決。

陳時中也回應，若有急需等情況，或許把鑰匙丟下樓、請送貨員或是藥師消毒後開門上樓，再將鑰匙放在門口歸還；再或者以線綁鑰匙吊下樓。但他認為，這樣的情形應是少見。

「把鑰匙丟下樓」這一句話，引來眾網友熱議，藥師林士峰也在粉專直呼，「其實緊急狀況，搞不好鑰匙丟下樓，真的是唯一選項。你們各位不要笑啊...台灣治安其實比世界各國好的！」

底下網友還笑虧預言，一款商品即將火熱完銷，「下一波熱賣商品搞不好是釣竿...直接掛鑰匙甩竿到一樓」。另有苦主分享，「小時候住5樓丟過，但打到別人的車，之後就不敢再做了」、「我以前真的這樣傳遞鑰匙，用衛生紙和塑膠袋包好」。

▲網友笑稱，釣竿可能會熱賣。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



許多網友則皺眉反問，「不小心丟進排水溝怎辦」、「小心水溝蓋，有縫的」、「問題在於你丟下去後，不一定照著預想的路徑，我的套房整間只有一個窗戶，也不是跟一樓大門同方向」、「結果丟在一樓雨棚上」、「懸吊籃子下來還比較安全」。