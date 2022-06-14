全台大缺血！東森購物號召做公益　近百位員工挽袖捐熱血

▲今（6/14）是世界捐血人日，東森購物在中和總部前廣場舉辦捐血活動，號召東森集團員工一起挽袖捐出熱血。左起為東森購物行銷副總洪茂光、東森直消電商執行長王世均、東森購物總經理彭鴻珷、台北捐血中心企劃課長劉俊宏、企劃李凱雯。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

每年6月14日是「世界捐血人日」，但疫情嚴峻影響民眾捐血意願，全台血液庫存告急，東森集團旗下東森購物立即號召集團員工挽袖捐血，今在中和總部廣場與台北捐血中心合辦「東森捐愛，熱血常在」活動，有近百位員工響應，在嚴守防疫安全距離下，一天之內捐出136袋熱血，更有不少同仁選擇一次捐出500cc，以解血荒燃眉之急。東森購物總經理彭鴻珷表示，別人做生意，東森做公益，本於善盡企業社會責任，公司每年都會舉辦2～4次捐血活動，疫情期間得知血荒告急，立刻安排在「世界捐血人日」舉辦捐血活動，員工也紛紛挽袖捐熱血。

台北捐血中心企劃課長劉俊宏表示，一般血液的安全庫存是7天以上，但自四月初疫情升溫至今，除因疫情影響血液捐入量外，再加上近期梅雨季，更降低了捐血意願，依據台灣血液基金會統計截至6月14日止，目前全台各種血型庫存平均僅4.5天，台北庫存最低僅剩4天「急缺」，其中A型血最缺只夠用3.4天，O型血4.1天、B型血4.5天、AB型血4.4天。

▲受到疫情影響，全台鬧血荒，最新血液庫存量顯示，全台的血液平均庫存僅夠用4.5天。（圖／翻攝自台灣血液基金會）

捐血中心表示，以前缺血時，還可以南北互相支援，現在南部疫情進入緊張階段，各地都在鬧血荒，因此希望民眾能夠踴躍捐出熱血，而根據衛福部規定，確診康復後14天即可以捐，就算曾經確診過，也可以捐血，經醫生評估這時血液的病毒已經不具傳染力。

世界衛生組織把每年6月14日訂定為「世界捐血人日」，台灣血液基金會表示，今年以「捐血是一種團結的行為，一起努力，拯救生命！」作為宣傳主題，儘管疫情蔓延，呼籲民眾透過捐血的團結行動，拯救他人生命，讓無數生命延續，也是支持醫療量能的實際行動。

▲感謝東森集團員工踴躍捐血，台北捐血中心企劃課長劉俊宏（左）特別致贈錦旗感謝，由東森購物總經理彭鴻珷（右）代表接受。（圖／東森購物提供）

▲東森直消電商執行長王世均響應捐血活動，捲袖捐熱血做公益。（圖／東森購物提供）

東森購物指出，捐血活動從早上9點半到下午4點半，共計7小時，而疫情期間，捐血活動落實防疫措施，包括實名制、量測體溫及提供酒精消毒；現場設置報到區、休息區及等待區，各保持1公尺社交距離，並實施人流管控等。為了鼓勵大家踴躍捐血，每捐一袋血，加碼贈送快篩試劑1支及台北晶華酒店南洋風味海鮮叻沙麵1盒，由於捐血車停放在公司總部前廣場，也吸引不少社區鄰居與熱心路人想參與，但基於防疫安全，這次僅開放員工捐血，最後扣除不適合捐血者，共94人成功完成捐血，總計捐出136袋、34,000cc的熱血。東森購物持續實踐集團總裁王令麟熱心公益精神，只要社會上有需要，東森集團就會不辭辛勞，送愛到每一個角落。

