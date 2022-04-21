還原現場！腳交千金很「傲嬌」...逼運將聞腳　到警局還不肯下車

▲▼台中「腳交千金」踩休旅車椅背！暴走逼司機聞腳掌：香不香。（圖／翻攝Tesla model3 多元計程車）



記者游瓊華／台中報導

台中一名40歲李姓多元計程車司機19日載客時，發現後座的30歲楊姓女乘客光腳踩在椅背上，先客氣開口詢問楊女「妳腳乾淨嗎？」後，楊女竟突然暴怒將腳放到李男的臉旁，要李男聞她的腳掌。過程中更不斷嗆聲家裡開醫院、痛罵李男。李男受不了楊女離譜行為，直接將車開到派出所報案，但就算已經到了派出所，楊女還是賴在車上，直到警方走出來才下車。



警方表示，李男在4月19日下午五點多已到何安派出所報案，表示要對楊女提告。據悉，楊女係透過台灣大車隊APP叫車，許多運將都對其有印象，這次爆走行為也讓許多人傻眼。

▲▼台中「腳交千金」不斷飆罵司機。（圖／翻攝Tesla model3 多元計程車）



影片顯示，自稱家開醫院的楊女上車後直接將雙腳踩在椅背上，司機李男開口詢問「小姐，那個腳有乾淨嗎？妳腳不能放在地上嗎？」沒想到，車內瞬間安靜4秒，楊女才說「我的腳超乾淨的」、「我人不舒服」，並突然大聲說「你現在是在跟我嗆聲逆啊？」

千金女認為，司機詢問腳是否乾淨就是在污辱她，「你問我腳乾不乾淨，我還問你臉乾不乾淨，你的車乾不乾淨咧？」「我跟你講我家開醫院的啦，你不要以為我今天穿這樣子出門，我就不是沒有背景的人」，接著直接從後座將腿往前伸到司機臉上，「你自己看乾不乾淨啊，你現在可以看乾不乾淨啊」、「你不是想看，全白的，現在是你的要求，來來來，香不香？香不香？黑白兩道我都熟，你今天毀掉一個人的情緒，你知道你造了多少的業障嗎？」

李男無奈不想繼續爭吵，直言車上有行車紀錄器，一定會對罵髒話的女子提告，但千金女仍不打算停止，不斷問候司機全身乾不乾淨，並嗆自己很懂法律，是文組學霸，最後當司機的面打給叫車平台投訴。

李男最後直接將車開到何安派出所報案，下車後楊女還待在車上不願下車，直到警方走出來楊女才下車，李男表明欲對楊女提出告訴，後因李男尚有要事，警方抄登雙方當事人資料並吿知其相關權益後，另與李男約定時間完成報案程序。