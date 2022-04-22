世界閱讀日買書有折扣　萬本電子書限時24小時免費看

▲趁著世界閱讀日，重拾看書的樂趣。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者洪菱鞠／台北報導

你有多久沒好好享受自己的「讀處」時光，4月23日是世界閱讀日，網路書城號召讀者響應閱讀，針對財經、商業等暢銷書籍及兒童讀物，相繼祭出購書折扣優惠，其中更有電子書月租平台在閱讀日當天推萬本電子書限時24小時免費看，登記再送2022本電子書永久免費看。

迎接4月23日「世界閱讀日」，博客來響應活動，網羅中文、簡體、外文、雜誌、電子書等書籍，上萬種參展書籍66折起，並祭出折價券大方送，於中文書、中文電子書商品頁點選「我要寫評鑑」發表書評，就送25元E-Coupon一，每位會員最多可獲得5組。另也邀請15位人氣暢銷作家，分享「還記得N年前的今天你在看哪本書嗎？」，找到讀者的共感話題，還有「歷年暢銷書回顧」等單元，重溫閱讀的美好時光。

▲博客來即日起5月17日止，推出「世界閱讀日」閱讀活動。（圖／博客來提供）

電子書月租平台Hami書城在「世界閱讀日」當天舉辦全台免費閱讀活動，報章雜誌、暢銷書、有聲書與AR電子書等，超過1萬本內容限時24小時全部免費，登記領書送2022本暢銷電子書，並同步公開閱讀日免費熱門書單。今年也推出能在社群上玩的AR濾鏡活動「今天讀這本書！」，把平面的書變得立體化、更生動，帶來不一樣的閱讀體驗。

根據樂天市場統計分析，近一年最熱銷書籍以財經、商業類受歡迎，占整體實體書約3成。為呼應世界閱讀日，讓消費者能夠輕鬆購入關注許久的書籍，同時探索更多新的作家與好書，樂天書城推出春季暢銷書籍優惠，至4月30日前，購買指定書籍滿499折50元，兒童書籍同步下殺66折，購買指定商品再加碼送5%回饋，讓大人、小孩都能一起享受看書的樂趣。

PChome 24h購物書店則是宣布「樂天Kobo電子書城」正式開館，全站目前引進近400萬本電子書，更擴充英語、西班牙語、法語、日語，甚至是阿拉伯語、馬來語、土耳其語，提供豐富外文書，即日起祭出開館限定優惠，全館下殺71折起，Kobo Sage閱讀器現折1,000元。

▲「樂天Kobo電子書城」在PChome 24h購物書店正式開館。（圖／PChome 24h購物提供）

近年疫情催生數位閱讀趨勢崛起，PChome 24h購物書店觀察，25～34歲年輕客群迅速提升，佔書店中購買電子書與閱讀器的消費者比例近45%，進一步分享「電子書熱銷榜單」，以輕小說、漫畫與商業理財等類別最歡迎，佔整體電子書銷量比例約50%，其中由《原子習慣》榮登近三年電子書熱銷榜首，《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》等人氣漫畫也持續佔據熱銷榜。