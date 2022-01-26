疫情下電子書閱讀熱　「冠軍書」金句多到去年共劃了25萬條線

▲在疫情之下，電子書閱讀趨勢不減反增。（圖／樂天Kobo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

疫情帶動宅閱讀，也激起對電子書、電子雜誌的需求，不少讀者嘗試起零接觸的數位閱讀體驗，而在去年度的閱讀習慣調查中，除了看出電子書讀者喜好與樣貌，以投資理財類別最暢銷外，受歡迎的自我成長書籍《原子習慣》不只是佔據暢銷榜首，更是累計劃線最多的電子書。

在疫情影響下，電子書閱讀行為更為活絡，根據樂天Kobo發表2021閱讀習慣調查，讀者最喜歡看的是文學小說，比例為60%，高於商業理財類別的56%，女性偏愛文學小說、心理勵志、飲食類別，男性更愛商業理財、社會科學、人文史地與漫畫類別；利用日常零碎時間閱讀佔比65%、下班到睡前佔比59%，最常閱讀的場所，以家裡88%佔比最高，搭乘大眾運輸、旅行、出差的閱讀時間皆較去年減少，顯示後疫情時代，居家閱讀成為新顯學。

分析發現，女性讀者比例較高，主要集中在25～55歲，佔比67%，又以25～34歲購買力最高，佔比29%；有52%讀者每週閱讀時數在1～5小時之間，其次為6～10小時；36%讀者每月閱讀1～10本，66%讀者看完整本書，不論是閱讀數量或完讀率，皆有所成長；從消費行為來看，全年購書數量在11～20本佔比最高達33%，其次為1～10本，購買50本以上也較前年再成長，其中有41%讀者全年購書有超過四分之三以上為電子書。

▲暢銷書《原子習慣》奪下去年度被劃線最多的電子書之冠。（圖／博客來提供）

博客來則從疫情期間觀察電子書閱讀時段變化，閱讀時光多集中在下午3～6點、晚上11點後到凌晨1點，甚至是狂讀到半夜2、3點，不過一天中最多人讀電子書的時段是在下午4點；另外，蟬聯去年度閱讀暢銷榜、每7分鐘賣一本的《原子習慣》，不僅是電子書榜冠軍，也是累計劃線最多的電子書，總共劃了25萬條線，奪下年度劃線金句的書籍，而新書劃線榜NO.1則是《致富心態》，例如「沒有理由為了自己沒有、不需要的事物，賭上自己擁有、不可或缺的事物」，是不少人認為值得記下的書中重點。

Kono知識能日前公布年度電子雜誌閱讀報告，2021年平均每月使用人次成長逾6成，碎片化閱讀帶動聽讀、好讀功能使用率大幅成長，語音朗讀人次於居家防疫期間年成長近9成，也讓小單位、輕薄的「微」學習內容如投資竄升熱門主題；另相較於前年，2021年每月平均使用離線閱讀功能人次減少近2成，反應讀者拋開過往習慣下載整本雜誌閱讀，朝向以「篇」為最小單位的閱讀方式。

▲根據Kono知識能的年度閱讀報告，觀察到80%用戶閱讀時間為1～10分鐘，小單位、輕薄的閱讀內容正發燒，碎片化閱讀成未來趨勢。（圖／Kono知識能提供）

該閱讀報告也指出，居家防疫日子給讀者重新盤點生活的機會，微學習、生活風格和旅遊成了2021年最關注的話題；旅遊預算的空出，讓大眾更有使用餘裕，有人轉向關注投資理財和股市，尤其是虛擬貨幣和電動車的發展，或是轉而投資自己，保持職場競爭力。此外，大眾對住宅品質的關注度也隨著居家防疫提升，不少人迫切渴望旅行的心情也讓娛樂、旅遊相關的關鍵字一躍而上，讓生活旅遊雜誌成為榜單新秀。