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線上動漫節開跑！書單必買攻略快看　防疫宅家照搶人氣套書、話題新品

樂天Kobo動漫節現場設攤（圖／樂天Kobo提供）

▲隨著2022台北國際動漫節展開，網路書店線上動漫節也同步開跑。（圖／樂天Kobo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

2022台北國際動漫節今（10日）起在世貿一館熱鬧展開，首日湧現人潮前往搶逛，瞄準動漫商機，樂天Kobo電子書、博客來等網路書店同步推出線上動漫節，集結漫畫、輕小說、動漫週邊精品，眾多經典套書下殺5折起，也開賣限量特裝商品，讓動漫迷防疫宅在家照樣可以搶購話題新品。

台北國際動漫節活動期間，樂天Kobo此次也在展場設攤，現場展示4款電子書閱讀器，提供逛展民眾實際體驗與試用，並祭出限定優惠，閱讀器最高現折2,020元，再送2,000元禮物卡，希望帶動電子書閱讀器一波買氣，也同步舉辦線上動漫節書展，參展書79折起，像是《鬼滅之刃》、《藍色時期》、《宇宙兄弟》等熱門漫畫，或是《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》、《小書痴的下剋上》等人氣輕小說皆有優惠。

博客來「線上動漫博覽會」（圖／博客來提供）

▲趁動漫展收藏漫畫全集可省下不少，例如《鬼滅之刃》共23集，買電子書版本的話，現在優惠價只要1,081元。（圖／資料照）

其中，熱賣全球、擁有超高人氣的《鬼滅之刃》，第二季動畫「遊郭篇」開播後，再度成為熱議話題焦點，隨著劇情進入高潮，收視也創新高，鬼滅迷看完想一次收漫畫全套的話，除了紙本，也有不佔空間的電子書版本可選擇，而以實體書版本原定價來看，共23集賣2,310元，樂天Kobo電子書搭配動漫展促銷，2/20前入手優惠價只要1,081元。

動漫實體展熱度也反應在博客來站上（圖／博客來提供）

▲動漫實體展熱度也帶動博客來站上的動漫銷售。（圖／博客來提供）

博客來觀察，動漫實體展熱度也反應在站上，今（10日）熱銷前10名有8名為動漫作品，買氣持續攀升中，活動業績可望較去年同期成長1成。目前站上同步推出2022動漫祭、2022電子書動漫節、2022春季動漫博覽會，集結上萬種漫畫、輕小說漫畫、圖文書、輕小說、BL、動漫週邊精品，參展商品5折起，像是改編電影神作《與神同行》台灣收藏版僅990元，少年漫畫神作《進擊的巨人》1～34全套收藏現省511元，高橋留美子的巔峰代表作《相聚一刻典藏版》，全10集套書特價2,400元，換算現省800元。

另外，從1997年連載至今，是無數動漫童年回憶的《ONE PIECE～航海王～》，漫畫單行本不僅在去年迎向第100集，今年也發行最新刊第101集，也在台上市，博客來表示，目前全站航海王可銷售商品含單行本、圖鑑、劇場版漫畫、特刊等共134種，定價總和15,660元，全部購買13,287元，約可省2,373元。電子書動漫部分，則是主打動畫化熱門系列《86-不存在的戰區》、人氣BL《高嶺之花、寄語飄零》，還有原生電子漫畫《祕密x祕密》。

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