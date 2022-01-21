博客來計畫推電子書訂閱服務　樂天Kobo結盟PChome試營運上架逾300萬本

▲瞄準數位閱讀，博客來在去年第三季推出有聲書、影音課程後，計畫今年第一季再推出「電子書訂閱服務」。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

疫情催生宅閱讀風氣崛起，零接觸消費行為更是帶動電子書閱讀增長，電子書平台如樂天Kobo、Readmoo讀墨，以及推出相關服務的博客來，營收因此成長5～6成，博客來也預告今年第一季將推出訂閱服務，樂天Kobo則是與PChome 24h購物書店結盟，結合雙方超過千萬會員資源，共同搶攻數位閱讀市場。

博客來電子書服務推出後，觀察首購會員人數連續4年雙位數成長，以年輕讀者成長最多，去年下半年漲幅逾5成，隨著APP改版大幅提升個人化數位閱讀體驗，以及第三季推出有聲書、影音課程，加上「贈書分享」與「週末66樂」促銷活動，加速電子書擴散效應，帶動整體營收成長逾5成。

看好線上閱讀需求增溫以及個人化數位閱讀的需求，博客來提到，計畫2022年第一季推出「電子書訂閱服務」，深化讀者使用電子書的服務，更有感於電子書的便利性，打造全方位閱讀、學習、娛樂內容平台。

▲PChome 24h購物書店結盟樂天Kobo電子書。（圖／PChome 24h購物提供）

疫情讓電子書閱讀需求增加，樂天Kobo去年平均購買力也上升，全年購買金額與購買數量皆有成長，整體營收較2020年成長5成，閱讀器營收翻倍成長。樂天Kobo在台經營電子書市場邁入第5年，台灣會員人數目前已突破50萬人，中文藏書量超過15萬本，除了原先全球一站式官網，日前宣布與PChome 24h購物書店攜手，提供另一購書管道，試營運首週將上架超過300萬本中、英、日文Kobo電子書，並祭出全館結帳79折、獨家電子書特惠等限時好康。

Readmoo讀墨電子書全站總上架書目超過18萬本，2021年總營收衝破4億新台幣，成長60％，在年度閱讀報告中，去年電子書讀者在疫情期間更顯閱讀熱情，統計會員總數達90萬，閱讀總時數超過1億3600萬分鐘，成長49%，9週年慶當月閱讀就突破1500萬分鐘，再創新高紀錄。