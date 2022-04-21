藍綠女戰神再對決！陳玉珍新衣服都扯破了　直言：打仗一定是這樣

▲王美惠、陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

立法院財委會今（21日）續審攸關國務機要費除罪化的《會計法第99條之1》條文修正草案，藍綠甲動應戰，最後在唱名表決下，民進黨以人數優勢將草案送出委員會，交由黨團協商，過程約僅花5分鐘；相比之下，會前雙方從備戰到全武行，反倒花更多時間。此次，也再度上演藍綠「女戰神」對決。

民進黨立法院黨團總召柯建銘昨晚率黨團委員在財委會大門前排隊守夜，而國民黨立法院黨團則約今清晨5時許抵達財委會大門口，雙方在清晨6時許爆發激烈推擠，立委鍾佳濱一度被鎖喉，而國民黨「女戰神」陳玉珍再次對上民進黨「女戰神」王美惠，兩人多次拉扯、推擠，甚至因此摔倒在地。

當衝突暫告段落，陳玉珍受訪表示，她今天清晨4時半騎單車從家裡出發，不到5時就到立法院；國民黨團認為在防疫期間，財委會應有更多法案該優先討論，包括防疫物資採購、民生經濟紓困等，這時不該為前總統陳水扁貪汙除罪化，當作優先討論法案，所以呼籲民進黨暫時不要排入。

對於新衣服在藍綠衝突中破掉，陳玉珍絲毫不在意，她僅說議場衝突在所難免，剛跌倒不知道怎麼樣就扯破了，今天第一天穿；議場衝突都在所難免，這沒關係，打仗一定是這樣。

過去國民黨、民進黨針對國會審查監察院人士案及萊豬進口等案發動甲動，陳玉珍與王美惠兩次對上，兩人同樣是一陣拉扯、推擠。

▼陳玉珍的新衣服21日在議事衝突中破掉。（圖／記者陳煥丞攝）