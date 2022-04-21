「媽媽像母老虎打我們」　爸看兒作業一抖！網揪2字關鍵

記者黃翊婷／綜合報導

大多數家長都會抽空幫孩子檢查作業，一名爸爸20日在臉書PO文聲稱，兒子在作業寫下「我的媽媽好像一隻母老虎，拿著棍子打我們」，雖然知道不是真的，但他看完彷彿還是聽見老婆的怒吼。而孩子的童言童語也笑翻許多網友，並紛紛留言調侃，「關鍵字是『我們』」、「爸爸要自求多福了」、「寫實的生活」。

▲原PO和網友們分享兒子的作業。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，20日幫自家天才兒子檢查作業，發現其中一項作業是參考例句並完成句子，例句是「那棵大榕樹好像一隻大手掌，替一座小房子遮蔽酷熱的陽光」，兒子的答案卻是「我的媽媽好像一隻母老虎，拿著棍子打我們」。

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原PO看完兒子的作業，覺得好氣又好笑，決定PO上網和大家分享這件小趣事，並半開玩笑地說，「我彷彿聽到我老婆的怒吼聲，不說了，我先去準備急救箱。」

文章公開之後被轉貼至臉書「爆料公社」，原PO兒子的童言童語笑翻許多網友，大家紛紛跟著留言調侃，「空白處趕快加上『打我們晚餐會用到的水餃皮』」、「爸爸要自求多福了」、「寫實的生活」、「關鍵字是『我們』」、「那個『們』包含老爸嗎？」、「根本爸爸的心聲」、「我們懷念你」。

還有不少媽媽表示也曾被孩子這樣說過，「我女兒的作業也寫這樣」、「我兒子也都說媽媽是母老虎」、「好像我女兒，媽媽到底有多恐怖」、「我兒子說媽媽像噴火龍」。