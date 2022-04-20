確診狂飆！老闆公告「不上班死亡率100％」：堅持上班　網看哭了

▲本土疫情持續升溫。（示意圖，非當事人／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

疫情持續延燒！國內今（20日）新增2386例本土確診個案，再創歷史新高。儘管一派民眾認為應升回三級警戒、停班停課、禁內用，不過也有另一派認為該和病毒共存，維持正常生活。對此，有網友就貼出一張店家公告，不少人看完標語「一段話」都哭了。

有一名網友今天在臉書社團【爆廢公社】貼出某店家的公告，上面寫道，Omicron新冠病毒致死0.4％，不上班的死亡率則是100％，接著粗體字強調「堅持上班、上到確診」；公告第二行還寫道，「不要怕，愛情都沒輪到你（妳），何況疫情」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲店家公告一貼出，不少網友直喊「無從反駁」。（圖／翻攝爆廢公社，以下同）

照片曝光後，掀起許多網友共鳴，「沒辦法嘴回去，這回合輸了」、「想說點什麼，但好像無法反駁」、「笑著笑著我就哭了」、「疫情可怕，沒錢更可怕」、「句句都讓人致死」。

還有不少網友無奈留言，「轉角不一定能遇到愛情，但能遇到疫情」、「沒有死亡率，但是永久性傷害卻是跟一輩子」、「無論是否中新冠或是工作與否 我們終將難逃一死」、「三年前就有算命師跟我說過，我三年後會為情所困，結果嘞！真他媽的被說中了不是愛情是疫情」。

事實上，台灣目前致死率相較全球的3.5‰仍處極低的數值，自1月至4月19日累積本土個案為13,164名，4名重症確診個案不幸死亡，致死率為0.03%。