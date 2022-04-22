五倍券倒數！超商加碼「晚鳥優惠」　送20%購物金、咖啡19元喝

▲五倍券倒數9天可以使用。（圖／記者李毓康攝）

記者蕭筠／台北報導

行政院110年發放「振興五倍券」，最後使用期限為111年4月30日，截至目前為止仍有部分民眾尚未使用，《ETtoday新聞雲》整理超商加碼祭出的「五倍券晚鳥優惠」，不僅有20%購物金回饋，還能用最低19元爽囤咖啡組合，上班族把握機會再省一波。

▲來全家使用五倍券消費可享20%購物金回饋。（圖／業者提供）

●全家

全家即日起至4月30日祭出「五倍券晚鳥」優惠，凡至門市使用五倍券消費即享20%購物金回饋，使用200元五倍券購物可獲得40元購物金（單筆消費滿100元可使用）、500元五倍券可獲得100元購物金（單筆消費滿250元可使用），1000元五倍券則可獲得200元購物金（單筆消費滿500元可使用）。

此外，再加碼每次購物只要使用振興券消費，掃描小白單上QR code就可至抽獎網頁登錄一次抽獎序號，有機會將把KODA汽車、光陽電動機車帶回家，買越多次中獎機會越高。

●OK mart

OK mart即日起至4月25日特別針對五倍券祭出「3大優惠方案」，其中，「五倍券放大術」部分划算爆表，凡持紙本面額200元、500元、1000元五倍券至店上消費，有千項商品任選直接回饋10%，使用1000元面額就能直接買到1100元，無論是追劇美食、解渴飲料、家用小物通通一次買齊。

咖啡部分也有「大杯莊園級美式組合優惠」，大杯莊園級美式不限冰、熱，10杯享組合價200元、25杯組合價500元及51杯組合價1000元，最低下殺4.36折，等於1杯只要19元就能開喝；最後是200元與500元的「人氣商品量販組合包」，光是200元組合就多達6種選擇。

●萊爾富

萊爾富則針對「新北加倍券」祭出限時優惠，即日起至4月30日凡於全門市使用新北加倍券消費單筆結帳金額滿100元（活動僅限萊爾富新北地區門市，單筆消費需至少使用1張新北加倍券），並於結帳報手機或出示會員身分，即送大杯美式咖啡1杯（冰熱可任選），將於5月13日前以兌換券方式發放至會員APP。

【你可能也想看】

►漢堡買1送1！速食店「超殺優惠券」連吃59天 還有激省百元套餐

►一次4口味！再睡5分鐘手搖變身霜淇淋了 「綠茶+奶蓋」綜合款必吃

►手捧這束花超吸睛！頂呱呱「炸雞花」回來了 4種罪惡炸物一次吃

►我們的美麗就用白紙黑字寫下