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今天要搶！超商周末限定「特大杯美式買1送1」爽喝3天

▲▼全家咖啡 。（圖／全家提供）

▲全家限時3天咖啡買1送1 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

再囤一波！看準周末高溫飆到30度，全家即日起驚喜祭出限時3天「特大杯Let’s Café經典美式買1送1」優惠，且不限冷熱，數量有限、送完為止；另，OK mart今（22）日也有「指定咖啡買2送2」，通通要把握機會喝。

全家周末限定「咖啡優惠」又來了，即日起至4月24日連3天祭出「Let’s Café特大杯經典美式買1送1」，期間凡於門市購買Let’s Café特大杯經典美式就送「特大杯經典美式兌換券1張」，不限冷熱、限原店兌換，提醒兌換券須在4月25日至4月29日期間換完。

▲▼OK cafe。（圖／業者提供）

▲OK mart限時1天指定咖啡買2送2。

另，OK mart今（22）日也於全門市祭出「大杯莊園級美式／拿鐵同品項買2送2」優惠，且不限冷熱就能爽喝；至4月30日前加碼凡購買OK CAFE任一品項即享現金折扣3元，提醒環保杯優惠計算需以原價促銷優惠後再折3元，如45元美式買1送1後後售價45元，若自帶環保杯就僅收42元。

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