跨性別女應徵櫃姐被刁難　美容業者逼穿男制服「不然就抱歉了」

▲桃園一名張姓民眾為跨性別者，卻在面試化妝品銷售人員時，遭東方美公司表示「穿男性制服就可以談；若堅持穿女性制服就抱歉」，因而怒告東方美違反性平法。（圖／示意圖，與本案無關／翻攝pakutaso）



記者林冠吟／台北報導

桃園張姓民眾為跨性別者，前往東方美企業應徵櫃姐，面試過程中儘管他穿著女裝，卻始終有明確告知自己為生理男性，未料東方美公司卻向張表示，「如果同意工作，穿男性制服就可以談；若堅持穿女性制服就抱歉」，讓張女怒向勞動部投訴違反性平法，而事後勞動部也認定該公司違法，依法裁處30萬元。東方美不服提訴訟，不過台北高等行政法院審理後，判其敗訴。

判決書指出，張姓民眾為跨性別者，其性別認同為女性，在看到位在桃園大江購物中心的代理佳麗寶（Kanebo）的東方美企業正在招募櫃姐，因此拿著履歷前往面試，雙方約定於去年8月面試。

面試過程進行時，張女身穿女裝，但並無隱瞞自己生理為男性之事實，不料面試結束後，東方美公司卻向他表示，「如果同意工作，穿男性制服就可以談；如果堅持穿女性制服，就只好說聲抱歉」，讓張女氣得怒向勞動部投訴東方美違反性平法，而勞動部事後也認定東方美公司違法，依法裁處30萬元，並公布企業名稱與負責人姓名。不過東方美公司不滿被罰，怒提訴訟。

▲東方美強調，自己在顧大百貨設櫃，員工穿著制服是各大百貨業者的要求，以讓員工具整體性，更可讓消費者辨別。（圖／示意圖，與本案無關／翻攝自大江臉書）



東方美公司主張，勞動部未盡調查之責，僅採張女的片段說詞，有失偏頗，勞動部僅採張女說詞，「主任直接問我生理性別是否完全為男性，我都直接沒有回應，過程中沒有詳細問我工作經驗，僅有詢問工作地點，也沒有問我對東方美公司的認識，問我一下薪資結構、排班、服裝。」張女事後也向勞動部表示，後續主任用通訊軟體告知他，堅持女生制服就要跟我說抱歉，「但是面試過程都沒有提及制服因素，我覺得遭受不尊重。」

但東方美強調，在面試過程中一開始就有先向張女講明薪資結構、排班、制服等相關細節，並向張女表示，「因公司制服是短版的，詢問他是否可以接受，並詢問他是否方便拍攝全身照傳回台北公司。」

東方美表示，東方美公司為化妝品保養業，於各大百貨公司均設有專櫃，穿著制服是各大百貨業者的要求，因此會要求員工穿制服以具整體性，而制服也是一般大眾客觀辨認身分、性別等客觀判斷，並非是性別歧視。

東方美指出，張女來應徵的工作內容是銷售化妝品與保養品，除銷售相關產品外，也可能須為顧客單獨進行美容服務，銷售時多需要將產品用在顧客的臉上、脖頸等位置，與顧客接觸多直接用手，或是以小面積的化妝棉、粉撲及刷具等，容易與顧客有親密接觸，更有可能是顧客換穿平口浴裙，需與客戶單獨一對一進行護膚體驗，因職業特殊性，顧客往往是選擇與生理性別相同的員工服務，主張公司在設計男、女制服之初，就是要讓消費者輕易辨識的主要因素，並不構成歧視行為。

最後，東方美也強調，張女穿著女裝前來面試時，東方美並未終止面試或是要求張女一定要穿著男裝才可以面試，整個面試過程與一般應聘流程並無不同，而公司內部也有24名員工的性別認同與生理性別不同，絕對沒有因為張女的性別認同而有差別待遇。

而勞動部則提出證據指出，張女和東方美公司在面試時，負責主任有詢問張女，「男？」、「完全變女的？」，而張女則回以，「對的，還沒完全」、「請問此職缺有性別上的限制嗎？」，主任則回，「是有點尷尬，我覺得我們見面的時候再聊好了。」

雙方面試完後，負責主任也向張女表示，「很高興認識你……我也很喜歡你的開朗，目前公司給我的回應是你如果說同意著男生制服我們可以談？如果堅持是著女生制服……就要跟你說抱歉了」，顯見負責主任確實違反性平法，主張裁處30萬元適法。

台北高等行政法院審理後認為，負責主任面試張女後，以東方美在各大百貨設櫃，因應百貨公司要求，因此會考量員工穿著制服之整體性，以作為錄取員工的標準之一，並無歧視，但現今化妝品業以屬於不分性別的時尚產業，該產業的消費群眾已不再落入性別二元之刻板印象，即「男性應著男裝、女性應著女裝」，作為劃分化妝品銷售員專著制服的情形，認定東方美公司違反違反性平法事實明確，判東方美敗訴，全案仍可上訴。