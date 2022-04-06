網美走出廁所！櫃姐氣炸「見地獄1景象」　苦主秒懂：還沖不掉

▲原PO感嘆，女廁所超髒。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「女生可不可以乾淨一點？」一名櫃姐抱怨，常常在門外等廁所，走出來的女生各個是網美，怎料換她如廁時，發現裡面景象超地獄，尤其殘留糞便與月經最令原PO抓狂，「可不可以將心比心，打掃阿姨很辛苦。」文章引發網友關注，有苦主分享，以前打掃夜店女廁超想吐，「當兵挖油水分離槽都沒這麼噁！」

一名女網友在Dcard透露，目前在百貨公司當櫃姐，每次上廁所時都會有陰影，「一開門馬桶蓋腳印，不然就是滿地的尿液、 些許大便，甚至連一灘月經都有。」

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原PO接著說道，能理解大家會認為公共廁所很髒，但也該將心比心體諒打掃阿姨的辛苦，「至少上完可以擦一下腳印或尿吧？如果你朋友或家人去你廁所留下一堆腳印跟屎尿，你會開心嗎？」

最令原PO錯愕的是，好幾次在外等廁所時，裡面走路來的女生打扮光鮮亮麗，外貌也非常姣好，怎料「一進去她那間就是髒到爆炸。」

抱怨文曝光後，一票網友也心有戚戚焉回應，「我最怕的就是進去一間噁爛的廁所，出來還要被誤會是我用的」、「目前遇到的休息站、公園、火車站、電影院廁所最恐怖，捷運站和大醫院算還可以，最乾淨的是百貨公司，清潔員真的超辛苦」、「廁所真是可以看出一個人真實衛生習慣跟公德心的地方」、「我也在百貨上班，覺得客用廁所超髒，所以我寧願走遠一點路去上員工廁所，乾淨多了」、「之前去KTV只有一間廁所，結果我進去就是一堆屎卡在上面沖不掉，但我都進來了，不管怎麼做人家都會覺得是我啊」。

一名最衰苦主透露，「在夜店工作過，打烊大家都會輪流掃廁所，女廁髒亂的程度屌打男廁，拉在外面、尿滿地、絲襪、假髮、內褲、嘔吐物，最誇張還有沾血衛生棉貼在牆壁上，當兵挖油水分離槽都沒這麼噁！」

▼部分網友認為，也有可能是前一位民眾弄髒廁所的。（圖／翻攝Dcard）

