「女友不喜歡」他退項鍊換買男用長夾　櫃姐一個問題讓結局超展開

▲原PO拿項鍊去專櫃換貨。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

比較重視儀式感的情侶，可能會趁特殊節日買禮物送給彼此，不過就有名男網友表示，他在情人節當天送了條項鍊給女友，豈料兩人卻在一週後分手；由於女友事後堅持將項鍊退還，因此他便拿去原櫃點退換。這悲傷的故事在櫃姐的1句話之後超展開，讓底下網友看了哭笑不得。

這名男網友在Dcard上，以「情人節過後拿禮物去專櫃退貨」為題發文，提到他在情人節後一週失戀，女友分手後堅持將禮物退還給他，於是他就將項鍊拿去專櫃，要換一個皮夾。當下，櫃姐詢問為何要換貨？原PO則說，因為女友不喜歡。

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聞言，櫃姐拿了幾款女用長夾出來介紹，直到原PO出言打斷，說自己想換的是男用長夾。對此，櫃姐不解詢問，不是女友不喜歡項鍊嗎？原PO則回應，女友不是不喜歡該專櫃的東西，而是「不喜歡我」。

▲原PO與女友分手。（示意圖／記者李佳蓉攝）

起初專櫃只有2人服務原PO，事後就有其他服務人員現身，安慰原PO值得更好的、現在要犒賞自己等等。收到滿滿的暖心鼓勵後，原PO實在感動不已，也感謝大家對他的關心。

貼文曝光後，不少網友都在底下回應，「結果貼了更多錢在專櫃」、「好慘，至少前女友有退項鍊給你」、「聽你這樣講也覺得好難過」、「櫃哥、櫃姐好溫暖」、「暖哭了」、「好溫暖的專櫃人員」。其中還有許多網友哭笑不得表示，「失戀還能這麼幽默」、「對不起，我笑了」、「笑著笑著就哭了」、「笑到一半就哭了」、「我覺得你很幽默！會沒事的」。