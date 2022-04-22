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威德贊助HBL MVP　最強高中生陳將双：從沒想過

▲威德贊助HBL MVP最強高中生陳將双。（圖／威德提供）

▲「最強高中生」陳將双（圖左），帶領光復高中在HBL一路過關斬將，拿下隊史首冠榮耀，奪得男子組MVP及男子組人氣王兩項大獎。（圖右：威德亞洲執行副總Maria Chen）

圖、文／威德提供

「最強高中生」光復高中陳將双，獲得男子組總決賽威德單場MVP。陳將双109學年度因疫情從美國回台，努力融入、適應新環境。今年更帶領光復高中在HBL一路過關斬將，冠軍戰投進1.9秒致勝一擊，幫助球隊拿下隊史首冠榮耀，最終抱回男子組MVP和男子組人氣王兩項大獎。

▲威德贊助HBL MVP最強高中生陳將双。（圖／威德提供）

▲威德單場MVP得主，「最強高中生」光復高中陳將双（圖左），HBL冠軍賽對戰南山高中，投進1.9秒致勝一擊。

陳將双受訪表示，「從沒想過自己會拿下冠軍賽MVP，很慶幸自己當初做對決定，堅持籃球的道路。」談到總決賽的競爭對手南山高中，陳將双表示：「南山是很強的對手，比賽到最後就是意志力，他們追平比數也很難纏，幸好這次我有把握機會。」

威德亞洲執行副總Maria Chen表示，「進入總決賽不容易，獲得MVP更不容易。除了要承受比賽的壓力，還要在球場發揮領導角色，帶領隊員拿下勝利。」「身為母親，看見這群孩子在球場上揮灑汗水，努力追夢，心中有難以言喻的感動。」

Maria表示，「陳將双獲得威德MVP是實至名歸！除了精湛球技、團隊合作與領導能力，更展現運動家精神，在鎂光燈焦點下，還能即時給予對手肯定。身為贊助者，威德團隊從這些年輕球員的身上學到非常多！」

▲威德贊助HBL MVP最強高中生陳將双。（圖／威德提供）

▲威德本屆HBL加碼增設總決賽單場MVP，鼓勵球員成就更威的自己。（圖右：威德亞洲執行副總Maria Chen；圖左：最強高中生光復高中陳將双）

除了MVP獎項與HBL賽事贊助，威德已連續兩年與體總共同籌辦「威德眾星獎助計畫」，提供表現優異、特殊境遇的HBL球員獎助學金，兩年下來投注超過1200萬元。

威德亞洲執行副總Maria Chen表示，「威德贊助HBL的淵源，是因品牌創辦人Joe Weider本身是出身貧困家庭的健美運動員，了解運動員的辛苦處境，積極在全世界設立獎學金，以鼓勵後進運動員能多元發展。」

▲威德贊助HBL MVP最強高中生陳將双。（圖／威德提供）

▲威德身為HBL最大贊助商，除了贊助總決賽及MVP獎項，更與體總共同籌辦「威德眾星獎助計畫」，連續兩年共提供1000萬元獎助學金，鼓勵球員多元學習，擁抱人生更多機會。
Maria Chen更表示，「威德創辦人長年以”Strive for Excellence, Exceed Yourself”（追求卓越，超越自我）來勉勵自己並期許後輩。這樣堅強意志力與追求卓越的精神，在陳將双身上也清楚展現。」

過去陳將双也曾參加國小聯賽，並率領大智國小奪冠。今年3月出席國小聯賽記者會時，陳將双表示，「希望小球員們能先拋開勝負，學習團隊合作，跟隊友相互信任。」

Maria Chen表示，「威德亞洲最大合作通路Costco亞太區總裁張嗣漢以及其經營團隊多是籃球背景出身。在合作的過程中我逐漸了解，Costco團隊之所以會有如此亮眼成績，是因為他們共同的籃球背景，塑造出團隊合作、互相信任、自我要求的寶貴特質。」

▼威德亞洲最大通路商Costco亞太區總裁張嗣漢(圖右三)與經營團隊多為籃球員出身。威德亞洲執行副總Maria Chen(圖右二)率領團隊加入HBL贊助商行列。

▲威德贊助HBL MVP最強高中生陳將双。（圖／威德提供）

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