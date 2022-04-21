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尪長得帥智商140　36歲人妻「不想浪費好基因」狂生7胎

尪長得帥智商140　36歲人妻「不想浪費好基因」狂生7胎

圖文／鏡週刊

中國深圳一名36歲人妻因為老公智商140又長得帥，不想浪費尪的好基因，因此從21歲起連生7胎，一家9口出門大陣仗，不但吸引路人目光，也掀起中國網友熱議。

根據中國《網易》報導，中國深圳一個小家庭「深圳汪汪家」有7個小孩，媽媽僅是一名36歲人妻，她21歲就生下第一胎，23歲第二胎，兩年後又有了雙胞胎。不過汪汪家夫妻仍想再生，分別在2016年2018年間生下3個孩子，成為9口之家。

「深圳汪汪家」一家9口吃飯也是大陣仗。（翻攝微博）

這名人妻生了7個小孩身材依舊纖細，引起網友猜測可能是為了賺流量造假，但人妻則在直播親自解釋生那麼多胎的原因，她表示因為老公長相太帥氣，智商高達140，不想浪費丈夫的好基因，加上夫妻2人都喜歡子孫滿堂，因此能多生就多生。

「深圳汪汪家」只是普通小康家庭，人妻目前經營服裝的直播帶貨，替家裡增添不少收入。（翻攝微博）

很多中國網友好奇「深圳汪汪家」的背景，認為財力雄厚才可能養得起7個小孩，不過據了解，「深圳汪汪家」只是普通小康家庭，人妻目前經營服裝的直播帶貨，替家裡增添不少收入。至於孩子的教育問題，人妻則表示孩子們會互相照顧，過程中能增進彼此間的感情，還能讓孩子擁有責任心。



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