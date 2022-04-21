彰化新增55例足跡曝　好樂迪、鹿港紅樓、秀水鄉公所入列

▲彰化今天本土確診新增55例，縣府除公布足跡外，也說明施打疫苗的年齡層。（圖／彰化縣政府提供）

記者鄧木卿／彰化報導

彰化縣政府21日公布新增55例本土確診，其中中彰投3縣市、41個獅子會跨社聯誼群聚案，昨天有8人，今天暴增38人，合計46人染疫，全縣累計居家隔離人數1577人，確診數155人，平均每個確診者居家隔離人數10人，此外，建議65歲以上長者、長照機構住民及18歲以免疫力低下者，可施打第4劑；6歲至11歲可施打2劑莫德納，2劑需間隔12周；12歲至17歲，接種第1劑後滿5個月，可打第2劑。

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縣長王惠美表示，今天新增55例，2例在居家隔離間發病，跨縣市跨社交圈餐飲活動群聚38人，包括A社團獅子會、BD社團扶輪社、C社團扶青社，其他零星外縣市移入個案有17例。

彰化近5日核酸檢測陽性率為1.35%，核酸檢測累計陽性率為0.12%，已完成核酸檢測人數34萬1035人，居家抗原快篩人數5萬7700人，居家抗原快篩累計陽性率0.02%，居家隔離中人數584人，累計居家隔離人數1577人，確診數155人，平均每個確診者居家隔離人數10人，提醒大家仍要落實防疫，勤洗手、戴口罩，保持社交距離，一起守護健康家園。

縣府也公布確診者足跡，橫跨7個鄉鎮、21個地點，包括13日鹿港文武廟，14日彰化市吉八郎串燒，15日吉八郎串燒、彰化市下午茶美食小館，16日統聯客運1652路線（台北轉運站發車，終點站鹿港站）、彰化市嗑肉石鍋、彰化火車站（莒光號561車次、彰化上車田中下車）、田中鎮風雨操場、田中火車站（區間車2274車次、田中上車彰化下車）。

17日彰化市好樂迪、台灣基督長老教會彰山教會、鹿港紅樓餐廳，18日彰化市阿珠香菇肉粥、永靖鄉開明素食、秀水鄉公所，19日員林郵局彰化45支局、員林市員水麥早餐、中華電信員林服務中心、彰化市蛤仔麵爌肉飯、彰化市阿美燒烤、大村鄉新興社區活動中心。

縣府呼籲曾出入上述足跡者，自出入該場所10天內，若有出現發燒、咳嗽、喉嚨不適、流鼻水、鼻塞等症狀，請盡速戴好口罩就醫，主動告知醫師活動接觸，並不得搭乘大眾運輸。