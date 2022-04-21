前人事行政總處人事長施能傑　獲頒考試院一等考銓獎章

▲前行政院人事行政總處人事長施能傑獲頒考試院一等考銓獎章。（圖／考試院提供）



記者林銘翰／台北報導

前行政院人事行政總處人事長施能傑21日獲頒考試院一等考銓獎章，考試院長黃榮村表示，除了表彰施能傑任職期間的貢獻，也感謝他對於考試院推動各項政策及法制，基於專業和職務上的協助與支持。

考試院會21日召開院會，施能傑獲頒一等考銓獎章，表彰其在人事長任內，推動考銓制度與政策興革的辛勞與貢獻。

黃榮村表示，考試院掌理各項人事法制，人事總處統籌行政部門第一線人事行政工作，因此考試院在規劃相關政策及法制時，必須有人事總處的共同參與，才能讓政策或法制契合實務運作，並且順利執行推動。

黃榮村說明，今天頒給施能傑一等考銓獎章，除了表彰他任職期間的貢獻，也感謝他對於考試院推動各項政策及法制，基於專業和職務上的協助與支持。

黃榮村指出，施能傑在人事長任內5年8個月以來，歷經了行政院組織改造、公務人員待遇調整、友善生養環境等重要的工作挑戰，另外也配合考試院辦理公務人員退休撫卹制度變革與相關年金改革，因應公務人員品德修養及工作績效激勵辦法的修正，提高行政院模範公務員獎勵等。

黃榮村說，施能傑以豐厚的學術經歷與專業知識，帶領人事總處協同考試院完成多項重大政策之推動，尤其善於運用資訊及科技，不但推動人事資訊平台的整合、建置用人費用管理資訊系統，也把資訊化的決策工具運用在人事服務及人力資源管理上，對提升行政作業效率及效能有很大助益。

黃榮村表示，施能傑現在已經重返國立政治大學任教，考試院未來在人事法制或政策規劃，希望能善用人力資料庫進行循證研究，這也正是施能傑的專長，因此今天正式邀請他能協助考試院推動相關研究計劃，繼續借重他在政府歷練的經驗以及學術上的專業，持續精進考銓制度。

施能傑致詞時則說，感謝考試院頒給一等考銓獎章，這份榮譽應該歸功於人事總處全體同仁的努力，他很珍惜任職人事長期間和兩屆考試院互動的經驗，對於未來協助考試院運用人力資料庫進行政策研究，他義不容辭。

▼前行政院人事行政總處人事長施能傑。（圖／考試院提供）

