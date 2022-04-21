開放篩檢代替隔離　陳時中：醫護、基礎設施優先「最後全部開放」

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

國內研擬擴大篩檢取代隔離政策，指揮官陳時中今日表示，現在開放醫療人員，接下來是涉及關鍵基礎設施，最後才會全部開放，要一步一步進行。

現行篩檢取代隔離政策對象為醫護人員，如果是涉及臨床單位，可以提出啟動人力備援計畫，透過每日快篩或者PCR代替完整居家隔離，經衛生局同意可先返回工作崗位。指揮中心研擬擴大對象，陳時中昨（20）說，基本以不能停頓的關鍵基礎設施或者特殊公務單位為主，避免疫情擴大，要讓整個社會運作正常，估計本周大概就會定案。

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被問及何時會實施，陳時中日前表示，以篩檢代替隔離，已經陸續在往方向走，只是腳步要多快、大家能接受程度到哪裡？是會逐步依照既定計畫一步步做，現在有部分做了醫療人員，再過來就是關鍵基礎設施相關的，最後可能會開放全部。

另被問及篩檢取代隔離政策擴大對象，是否會納入機組員？陳時中表示，有關機組員身心平衡跟居檢的需要，都是我們關心的議題，會請民航局提供意見。

根據指揮中心4/1公布的「醫療照護工作人力短缺之應變處置建議 」，機構若已經啟動人力備援若仍不足，且無法把服務對象或病人轉到其他機構，只要經過地方衛生主管機關同意，可有條件讓需要居家隔離14天的醫療人員調整為自主健康管理。

指引規定，若提前14天返回工作場所，每天需做一次PCR，其他時間需要做快篩，快篩陰性才能工作，連續採檢14天後，也需要進入7天自主健康管理，期間仍須配合作2次PCR，原本PCR仍採鼻咽拭子，但因連續戳鼻子14天引發醫護反彈，經討論後，指揮中心也放寬可使用唾液篩檢。